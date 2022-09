Torneo Provincial: Se jugaron los partidos de ida de Cuartos de Final

La serie de Cuartos de Final de los torneos provinciales “Copa Royal Group” ya cumplimentaron sus juegos de ida. Con la participación con victorias de las dos categorías de Gimnasia en sub 17 y sub 15, y con derrotas para las tres categorías de Engranaje en Sub13-sub15-sub17.

De esta manera, las expectativas de los veinticuatro equipos se trasladan ahora a lo que pueda ocurrir el próximo fin de semana, donde quedarán clasificados los semifinalistas de cada certamen.

A continuación, el detalle de los resultados registrados en los encuentros de cada categoría:

Sub 17: Defensores de Colón 1 – Urquiza (Gguay.) 0, Independiente (VdR) 0 – Gimnasia (CdU) 3, Engranaje (CdU) 1 – San Lorenzo (Cdia.) 4, Defensores del Oeste (BB) 1 – Ctral. Entrerriano (Gchú.) 1.

Sub 15: Liverpool (SJ) 0 – Sauce (Colón) 1, Ferrocarril San Lorenzo (Gdor. Mansilla) 0 – Gimnasia (CdU) 6, Ramsar Jrs. (BB) 2 – Engranaje (CdU) 0, Independiente (VdR) 4 – Sarmiento (Victoria) 1.

Sub 13: Sarmiento (Victoria) 3 – Unión y Fraternidad (SS) 1, Engranaje (CdU) 0 – Sauce (Colón) 2, Roma (Rz.) 0 – Independiente (VdR) 0, Sociedad Sportiva (Gguay.) 0 – Atl. Gualeguay (Villaguay) 1.