Torneo Regional Amateur: Atlético Uruguay quedó eliminado por penales

Atlético Uruguay se despidió mucho antes de lo previsto en el Torneo Regional Amateur. Las expectativas eran altas para un equipo que supo ser animador de los torneos del Consejo Federal de Fútbol pero que hoy ya comienza a extrañar las competencias importantes. Libertad de Concordia fue su verdugo en esta oportunidad, desde los penales y desde una serie de hechos, desafortunados o no tanto, que fueron condicionando el partido que debía ser una fiesta, en un Plazzaola con mucho público.

Se sabía que iba a ser un partido trabado. No se esperaba que el equipo concordiense saliera a buscar un resultado, por más que el empate del sábado en condición de local, lo había dejado un poco condicionado. Así las cosas, poco juego y mucha fricción para un primer tiempo donde Libertad supo aprovechar ese enredo y salir ganando. Es que por juego brusco del rival se lesiona el arquero Decano, Rubén Carrizzo, referente y gran valor de Atlético en el arco. Y porque en ese mismo juego brusco termina yéndose expulsado Mariano Albornoz, en una jugada donde no queda claro qué ocurre, aunque todos coinciden que la expulsión del jugador decano fue, al menos, apresurada. Entonces Atlético se fue al descanso con el partido cuesta arriba: lesionado su arquero titular, y con el juvenil Nahuel Herrera calzándose los guantes. Y encima con un hombre menos, uno de sus pilares en la línea defensiva.

Para el segundo tiempo, Atlético metió un par de cambios para ordenar la defensa tras la expulsión y para tratar de pensar un juego que no genere desequilibrios, pero que le permitiera manejar la pelota e ir por el resultado.

En definitiva, el segundo tiempo se fue en intrascendencias. Libertad tenía un jugador más, pero no tenía ideas, y por momentos parecía no tener ni siquiera ganas de atacar. Nunca estuvo preparado para tomar iniciativas, por lo que dejó que pasara el tiempo esperando alguna pelota que pudiera sorprender (recién a dos minutos del final tuvo una muy clara, que salvó Blanc en la línea). Por su parte Atlético se mostraba más interesado en atacar, pero con más voluntad que fuerza, más ganas que técnica, con más cabeza que piernas. Se le hizo difícil y también optó por cuidar su valla, defendida por Herrera y tratar de esperar una corrida iluminada de Pinky Rodríguez o de Heredia para sorprender a la visita. Pero eso no iba a pasar.

Se consumieron los últimos minutos y el 0 a 0 se hacía cada vez más grande e inexorable. Fin del partido. Mirar el cielo y a encomendarse al Dios de los Penales.

En la serie de penales comenzó pateando Libertad. Si bien las estadísticas indican que quien comienza pateando tiene más chances de ganar la serie, Atlético lo tuvo dos veces para liquidarlo, y falló.

En el Deca habían anotado Blanc y Gómez poniendo la serie arriba porque Vercellino la tiró afuera. Pero en el tercer turno Pinky Rodríguez le erró también al arco y la cosa se emparejó. En el quinto penal, otro experimentado jugador del ascenso vistiendo ahora la camiseta de Libertad, como es Edgardo Trinidad pateó por arriba del travesaño y la serie le quedaba a tiro al Decano. Pero lamentablemente, a Nicolás Germanier le atajaron el último penal y la serie de 5, terminó empatada. Llegó el momento del pica a pica, Libertad metió el sexto y Atlético no, Jonathan Valle tiró por arriba y con esa pelota a la tribuna se fueron también las ilusiones del Decano, un torneo muy esperado que terminó siendo demasiado breve para las expectativa del equipo uruguayense.

Luego de las duchas, seguramente llegarán los tiempos de ver qué ocurre en los próximos días, para ir pensando lo que viene en el 2022, cuando sea tiempo de renovar ilusiones.