Torneo Regional del Litoral: Triunfazo de CUCU de visitante ante Capibá

Pasó otro sábado atrapante del Torneo Regional del Litoral con la disputa de la quinta fecha en los dos niveles superiores y la cuarta en el tercer estamento.⁣

El CUCU ganó como visitante ante Capibá de Paraná por un ajustado 20 a 18 (4 a 1) que le dieron importantes puntos y ubicarse en el segundo lugar en la tabla, detrás de Cha Roga que lidera con comodidad.

La semana que viene habrá acción para la Segunda División, el 30 de este mes.⁣⁣

⁣Resultados

Zona A: Capibá RC 18-20 CUCU (1-4)⁣; Querandí RC 17 – 41 Cha Roga (0-5)

Posiciones: Cha Roga 19; CUCU 8; Querandí y Capibá 6.

Próxima fecha – 5° -30/10: Capibá RC-Querandí y CUCU-Cha Roga.

Zona B: Talleres (AS) 16 – 26 Los Pampas (0-5); Gimnasia (P) 22 – 19 Regatas/Belgrano (SN) (4-1)

Posiciones: Gimnasia 17; Los Pampas 14; Belgrano/Regatas SN 6; Talleres AS 1.

Próxima fecha – 5° – 30-10: Gimnasia (P)-Talleres (AS) y Regatas-Los Pampas.