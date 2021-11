Torneo Único: Los cuatro primeros de la fase regular son los clasificados a Semifinales

Entre sábado y lunes se disputaron los cruces de cuartos de final del Torneo Único “Luis Roberto Bonus, que definieron los cuatro semifinalista del certamen. Los cuatro primeros en la primera fase clasificados, Gimnasia y Esgrima, Atlético Uruguay, Parque Sur y Rivadavia.

Rivadavia venció a Agrario y se metió en Semifinales.

Todo comenzó con la victoria de Atlético ante Almagro por 2 a 1 el día sábado por la tarde en el Plazaola, los goles del Decano fuerond e Ángel Gómez y Juan Cruz Guardia, había empatado Brian Monzón para el Taita.

El domingo Rivadavia venció 2 a 0 a Agrario Rocamora con tantos de Javier Lucero y Fernando Lind. Por la noche del domingo Gimnasia apabulló 9 a 0 a María Auxiliadora con un cuarteto de goles de Gabriel Thea, Nico Maidana por duplicado y goles de Juani Alberto, Juan Gómez y Santi Colombo.

En la tarde del lunes Parque Sur venció a Lanús 3 a 2 Lanús en un partido plagado de incidencias. En el Puerto Viejo Lanús se puso en ventaja con tanto de Gabriel Geist. Parque Sur tuvo un penal que Enzo Rodríguez mandó afuera, pero quedó con uno más por la expulsión de Carlos Ferreyra en el Granate.

El empate llegó a través de Kevin Miró, luego Emi Ardaiz puso el 2 a 1 y el 3 a 1 de penal de Hernán Casse. Antes del final Lanús descontó con gol de Agustín Ruiz pero no le alacanzó al Grana para llegar al empate, por lo que el Sureño consiguió el último boleto a Semifinales.

De ésta manera los cruces de Semifinales serán Gimnasia y Esgrima (1) vs Rivadavia (4) y Atlético Uruguay (2) vs Parque Sur (3).