Torneo Único “Luis Roberto Bonus”: Atlético y Almagro juegan por cuartos de final

Hoy comienzan a disputarse los cuartos de final del Torneo Único del “Luis Roberto Bonus”, en el Plazaola, el Decano que fue segundo en la tabla, recibe al Taita que quiere dar la sorpresa. Se juega a partir de las 17 horas.

A partir de esta tarde y hasta el lunes, se disputarán los cuatro partidos de cuartos de final del “Luis Roberto Bonus”, en un choque más que atractivo, el Decano en vísperas de su debut en el Federal Amateur, recibe al Taita del Barrrio América desde las 17 horas.

Atlético que debutará apenas un día después en el Federal es probable que juegue con un mix de titulares y suplentes, pensando en el partido ante San Jorge el día domingo.

Almagro no está teniendo una buena temporada pero siempre es rival de riesgo y, además, contará con el apoyo de su gente que siempre es importante. En caso de empate avanzará Atlético por mejor ubicación en la tabla.

PROGRAMA

Sábado: 17:00: Atlético Uruguay vs. Almagro. –Cancha: Estadio ‘Simón Luciano Plazaola’

Domingo: 17:30: Rivadavia vs. Agrario Rocamora. Cancha de Rivadavia. 21:00: Gimnasia y Esgrima vs. María Auxiliadora. Cancha de Gimnasia.

Lunes: 17:00: Parque Sur vs. Lanús. Cancha de Parque Sur