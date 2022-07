Trabajadores de Salud percibirán adicional por traslado: a quiénes corresponderá

Es similar al que perciben otros sectores de la Administración pública, señalaron desde Upcn y anticiparon que tendrá carácter no remunerativo y no bonificable. “Representa un enorme logro”, destacaron desde el gremio.

“A partir del planteo de UPCN en el marco de la mesa paritaria, trabajadores y trabajadoras del sector Salud recibirán un adicional por Traslado, similar al que perciben otros sectores de la Administración pública”, afirmaron desde el gremio.

La decisión se encuentra contenida en el Decreto N° 1936 del Ministerio de Salud, que tiene fecha del 21 de junio de 2022. El artículo 1° establece “el pago de la compensación por gastos de traslado, con carácter no remunerativo y no bonificable, para todo el personal del sistema sanitario de la provincia de Entre Ríos que preste servicio efectivo en establecimientos de Salud públicos, que se encuentren ubicados a más de siete (7) kilómetros de su lugar de residencia habitual y que no cuenten con líneas de transporte público urbano de pasajeros para llegar al mismo, la que se denominará ‘gastos de traslado'”, indicaron desde el gremio.

El monto de la compensación “se establecerá por decreto del Poder Ejecutivo y la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud procederá a liquidarla tomando como base para el cálculo, los kilómetros recorridos por día y las cantidades de viajes mensuales, abonándose hasta un máximo de sesenta (60) kilómetros por día de traslado“.

“Para nosotros representa un enorme logro porque sabemos que hay compañeros que asisten sobre todo a la zona rural, que hoy tienen que poner de su bolsillo para afrontar el traslado diario. Realmente era una injusticia que un sector mayoritario de la Administración pública provincial no tuviera acceso a este beneficio, que ya venían percibiendo otras áreas del Estado en similares condiciones”, declaró la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez.

Precisó que “sectores como Educación y Comedores Escolares ya perciben esta compensación y no tenía justificación que Salud no lo reciba, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo permanente de estos trabajadores para atender los servicios y sobre todo en el marco de la pandemia. Este tipo de soluciones son un reconocimiento merecido que reivindica su tarea” subrayó Domínguez y agregó: “A la vez se reivindica la posición de UPCN en defensa de la negociación paritaria como la herramienta pertinente y eficaz para consagrar mejoras laborales y salariales”.