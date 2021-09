Trabajo, educación, pandemia y economía: los ejes de Frigerio en su nueva visita a Concepción del Uruguay

En la mañana de este lunes, el candidato a Diputado Nacional por Entre Ríos de la lista “Juntos”, Rogelio Frigerio, visitó Concepción del Uruguay en su cierre de campaña, para brindar sus últimos mensajes a los uruguayenses y entrerrianos, frente a la votación que se llevará a cabo este próximo domingo 12 de septiembre. Además, estuvo acompañado sus compañeros de fórmula, Atilio Benedetti y Evangelina Müller, la primera suplente de la lista.

En primer lugar, Frigerio afirmó que “toca hacer campaña en un contexto muy difícil, en el cual la gente se encuentra con muchos problemas para poder continuar con sus negocios y PyMEs, es por eso que creemos que este 12 de septiembre se juega gran parte de nuestro futuro, por eso haremos un esfuerzo enorme para llegar a cada rincón de la provincia”.

Asimismo, añadió que “necesitamos ponerle un límite al Kirchnerismo, que está a seis diputados de tener la mayoría, y que nos lleva hacia un lugar que los entrerrianos no quieren, y a partir de este domingo, construiremos una historia distinta y mirando hacia el futuro, superando los errores del pasado”.

Siguiendo con esta línea, el candidato comentó: “ya nombramos nuestras propuestas, me gusta debatirlas, y brindar proyectos concretos, que es lo que la gente más exige a los candidatos”.

Y recordó que “hace 2 semanas presentamos en Concordia, proyectos que de alguna manera representan las urgencias más importantes de Entre Ríos, que son el trabajo, la pandemia, la educación, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Estos surgen de escuchar a los vecinos, cuando vamos a sus hogares y lugares de trabajo”.

“La gente ve políticos hablando de otros políticos, chicaneando a otros dirigentes, y esa no es la política que nosotros practicamos. Nunca nos verán haciendo algo de ese estilo. Pero si nos verán, llevando a debate proyectos concretos”, agregó.

Por otro lado, el ex Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda del gobierno de Mauricio Macri, indicó que “tenemos solamente palabras de agradecimiento para los ciudadanos que nos han recibido, y que hoy están solamente intentando sobrevivir a la pandemia sanitaria, pero también educativa y económica. Que la gente nos plantee sus inquietudes, son un indicador que confían en nosotros”.

Y aseguró: “hay desesperación y frustración en los políticos por parte de los vecinos, sobre todo en los más jóvenes. Si yo tengo que resumir cual es el mensaje más desgarrador que la población nos hace llegar, es que ven como los adultos jóvenes se van de la provincia y país porque no hay futuro”.

Siguiendo con esta línea, realzó sus sensaciones para con los entrerrianos: “nos esforzaremos para dar una respuesta a los ciudadanos de la provincia que no sienten un futuro cercano en Entre Ríos. Entendemos están hartos de las eternas promesas políticas que luego no se cumplen, pero daremos nuestro 100% para lograr trabajo y educación. No hay otra salida para bajar la pobreza y aprovechar el potencial de la provincia, que apostando por esos dos ítems”.

“A mí no me escucharán hablar de culpas, la gente está harta de los políticos que no hacen nada. A los últimos 20 años a nivel nacional, 16 años gobernó el Kirchnerismo, aunque nosotros debemos ser responsables también”, destacó.

Y puntualizó que “nuestro gobierno, y esto lo sabemos, no estuvo a la altura de las expectativas, y eso dejó como conclusión la vuelta del Kirchnerismo, es por eso que necesitamos construir algo superador para no repetir los errores del pasado”.

Frigerio, además, consideró que “hoy en día se ve al Gobierno Nacional repitiendo los mismos errores desde hace años, con cepos y cierre de exportaciones. Lograron destruir gran parte del stock ganadero nacional y provincial”.

Y reflexionó: “A veces veo al Presidente en plena campaña presidencial, ¿No tiene algo mejor que hacer?, yo propongo cosas concretas con impuestos, empleo de emprendedores, de campo, PyMEs, de jóvenes. No hay nada más difícil en Entre Ríos que conseguir el primer empleo”.

En lo que respecta a la educación, el candidato de Juntos afirmó que “un millón de estudiantes abandonaron la escuela el año pasado. Cerrar las escuelas y la economía durante un año fue un error garrafal, y sentimos que hubo una falta de sentido común. No nos dejaban salir ni a la calle”, y aseguró que “esa sensación quedó expuesta cuando ni el Presidente respetó su decreto. La gente nos pide sentido común, y tiene razón”.

Frigerio sentenció: “No compartimos la ideología de un gobierno que se pelea con su gente, con países vecinos, con gobernadores. Tenemos la oportunidad para dejar claro, con el voto, que los entrerrianos no comparten esto”.

Luego, manifestó que “Con Atilio –Benedetti- somos productores, y sufrimos en carne propia las políticas antiproductivas que se dan sobre el agro por parte del Gobierno. El campo necesita otra cosa, que lo dejen producir, que no lo ahoguen. Está claro que siempre falta dólares, y los produce el campo. Dennos libertad para generar, para crecer, para tomar empleo. Esta historia de Gobierno vs campo, ya la vivimos. Juntos saldremos de la crisis. Esto es con el campo, no contra el campo”.

En otro sentido, realzó la importancia de las políticas relacionadas a la niñez: “tiene que haber políticas que protejan a nuestros niños, sobre todo en la primera infancia. Tenemos que tener un Estado que entienda esta responsabilidad, y entender que con trabajo y educación se puede salir adelante. A este ritmo, estamos hipotecando el futuro de nuestros jóvenes. Tenemos que enseñar oficio, promover un estudio terciario y universitario, becando al que no puede y quiere”, y a su vez, “entender la gravedad de la situación educacional. Necesitamos un gobierno que se ocupe de generar trabajo y que los jóvenes vayan a la escuela y universidad”.

Por el lado del narcotráfico, Frigerio indicó que “cuando veo que hace un año y medio que el Gobierno no habla más del narcotráfico y de la droga me pregunto: ¿Qué pasó? ¿No está más la droga? Cuando hablo con los entrerrianos, siempre veo que sigue estando, sobre todo el miedo de que afecte a sus hijos”.

Y concluyó: “no soy de los que creen que hay que mirar pasivamente como Santa Fe y Córdoba se nos alejan cada vez más. Juntos debemos trabajar de explotar el potencial de Entre Ríos, tenemos que construir un mejor futuro juntos”.

Benedetti

Por otro lado, Atilio Benedetti indicó que “Estamos muy entusiasmados por la lista que formamos, por la cantidad de coaliciones y sectores que nos apoyan, incluso desde una parte del peronismo”.

“Junto con Marcela Ántola, representamos un radicalismo con mucho diálogo, por eso ha sido tan contundente el apoyo nacional a esta lista de Frigerio. Más allá de la interna, las PASO son para que los ciudadanos finalmente elijan por quién se siente mejor representado”, añadió el referente del radicalismo.

Además, hizo hincapié en que “ofrecemos una tranquilidad de estar ofreciendo una alternativa a los entrerrianos frente a un Gobierno Nacional que avasalla la productividad que ofrece esta rica provincia”, como por ejemplo, “el cierre de la exportación de carne, que es una poliquetería barata y que ya se ha aplicado. En el cortísimo plazo puede bajar la carne, pero a la larga hay menos carne, por lo que se hace más cara, hay menos trabajo en frigoríficos y menor calidad”.

Müller

Finalmente, Evangelina Müller, oriunda de Basavilbaso y que ocupa el sexto lugar (primera suplente) en la lista de Juntos, destacó que “Trabajo con barrios, y conozco la realidad de mi ciudad y provincia. Me di cuenta que Frigerio es una persona que llevará a cabo el proyecto que necesita Entre Ríos para salir adelante y cambiar el panorama que vemos hoy en día. El 12 de septiembre, acompáñennos”.

Asimismo, afirmó que “Como mujer, nunca me sentí tan escuchada por un espacio político, no solo las jóvenes, sino también las de mediana edad como yo. Nuestra voz está siendo muy escuchada, el rol de la mujer nunca lo sentí tan fuerte, es muy importante y es la lista que más nos representa”.