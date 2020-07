Tras ataque a policías: Consejo de Seguridad pidió tener en cuenta el “hartazgo” de la sociedad

El Consejo de Seguridad de Gualeguaychú dio a conocer un comunicado en el que insta a la Justicia a actuar con firmeza con los delincuentes que atacaron a efectivos de la policía. El documento enfatiza que los autores del hecho cuenta con “frondosos” antecedentes y pide que reciban “las sanciones que les correspondan, tomando en cuenta el sentir de toda la ciudadanía”.

El documento, textual

Nuestra ciudad amaneció el martes con la noticia que trastocó la expectativa de una fecha especial –el 20 de Julio- que invitaba a la sana convivencia, por el horror de un hecho delictivo que nos sobresalta a todos por el nivel de ferocidad. Al delito común inicial, “a lo que NO deberíamos tener que acostumbrarnos”, se agregó sorpresivamente en este caso, la reacción desmedida y criminal de sus autores contra los policías actuantes, uno de los cuales resultara grave y salvajemente herido.

El hecho no es de fácil explicación pero, es posible que los delincuentes hayan actuado con la virulencia que lo hicieron en función de sus avezados antecedentes, que aún siendo frondosos, no les ha impedido estar en libertad para continuar delinquiendo. Seguramente esperan ahora volver pronto a la calle para continuar con su desenfrenada carrera. La comunidad de Gualeguaychú, de la que somos parte, ha expresado por todos sus medios en forma unánime, que no está dispuesta a seguir tolerando este tipo de desbordes delictivos e irracionales.

Por ello, confiamos que la investigación y luego el debido proceso de la justicia, esté rodeado de todas las garantías que aseguran la constitución y las leyes, y que en caso de corroborarse los hechos en cuestión, los autores reciban las sanciones que les correspondan, tomando en cuenta el sentir de toda la ciudadanía. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Ciudadana está dispuesto a trabajar incansablemente desde la sociedad civil y junto a los demás actores que lo conforman, poniendo énfasis en la prevención y gestión para evitar la reiteración de estos hechos.

Pedimos por ello, a los responsables de la punición que pueda corresponder, que tengan en cuenta entre las circunstancias a evaluar, el hartazgo y el consecuente desánimo de la sociedad, ante la aparición de estos delitos seguidos de violencia que estamos soportando. Nuestro cometido apunta fundamentalmente a la prevención y tratamos de cumplirlo pero también demandamos, ante los casos que no se pueden evitar, las sanciones que se consideran adecuadas al clamor ciudadano, dentro del marco legal, pero con la efectividad, adecuación y ejemplaridad que la circunstancia impone.