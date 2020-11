Tras audiencia: Recuperan la libertad detenidos por causa de narcomenudeo

El hombre y las dos mujeres detenidas por la Policía, tras procedimiento relacionado al narcomenudeo en el Barrio Zapata, recuperaron este viernes la libertad, tras audiencia realizada en el juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Melisa Ríos.

Se trata de Olga Noemí Romero (63), Silvina Valeria Bastida (38) y Héctor Francisco Villagra (60), todos representados por el doctor José Pedro Peluffo, en causa que lleva adelante la fiscal María Occhi. Concedida la palabra a la Agente Fiscal dio lectura de los hechos atribuidos, calificaciones legales prima facies asignados, como ser la de tener sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas para comercializar, y plantas de marihuana. La fiscal Occhi solicitó la prisión preventiva para Romero y Villagra, pero respecto a la Co Imputada Silvina Valeria Bastida, (a) «Moye», señaló que no hay evidencias suficientes para sostener la imputación por lo que se solicita la libertad con medidas coerción Otorgada la palabra al doctor Peluffo, este hizo una distinción entre sus defendidos, señalando que no se daban las circunstancias de riesgos de fuga y entorpecimiento. También aleó que se estaría ante casos de consumo, dada las cantidades secuestradas. Oídas las partes, la jueza dispuso hacer lugar al pedido de libertad de Silvina Bastida con medidas, quedando supeditada a la causa. En cuanto a los otros imputados, Héctor Fernando Villagra y Olga Noemí Romero, no hizo lugar al pedido de la parte acusadora y dispuso la libertad imponiéndoseles diferentes medidas de coerción, todo ello bajo apercibimiento de ordenarse su detención y por el plazo de 45 días si incumplieran. Fuente 03442