Tras denuncia de vacunación vip a 200 funcionarios y empleados, se vive un clima tenso en municipio entrerriano

A través de un comunicado de prensa concejales de Juntos por el Cambio denunciaron privilegios inmorales por parte de funcionarios y personas vinculados al municipio de Gualeguaychú, quienes habrían recibido de manera irregular las vacunas contra el Covid.

“En virtud de tomar conocimiento de que el Director del Área de Personas Adultas Mayores de la Municipalidad de Gualeguaychú, Víctor Hugo Lapido, junto a 23 empleados a su cargo, sumados a otros más de 200 funcionarios y empleados municipales han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, resulta menester rechazar y condenar enérgicamente semejante accionar inmoral y arbitrario”, señalan en el escrito.

“La gravedad de lo ocurrido merece la inmediata renuncia de todos aquellos que se hayan vacunado y detenten cargos políticos (que no sean personal de salud con riesgo por exposición)”, aseguran e indican: “La vacuna contra el covid-19 es un bien público que pagamos todos y no es aceptable de modo alguno que el kirchnerismo local -al igual que sus referentes nacionales- lo sigan usando como herramienta política”.

“El caso de Lapido es, además, doblemente grave porque prioriza su bienestar personal por encima de los abuelos que dice representar y defender, demostrando, obviamente, que ello era solo parte de un relato falaz y demagógico”, señalan.

Desde el bloque opositor, argumentan además que “en todos los casos, se trata de actos humanos miserables, donde la falta de empatía es sumamente grave, dando claras muestras de que una vez más se han burlado de la gente y han puesto en riesgo la vida de los vecinos para mantener y reforzar sus privilegios”.

“La asignación discrecional de un bien mundialmente escaso como la vacuna contra el covid-19 es una muestra clara que la tan mentada política para todos, nacional y popular nunca estuvo en la mente del kirchnerismo, sino en su relato. Con hechos, derrumbaron definitivamente toda la verba inflamada invocadora de derechos”, sentencian.

También, los concejales indican: “Debe quedar claro que este tipo de privilegios mató, mata y seguirá matando porque impide que una persona de mucho mayor riesgo sea vacunada, pudiendo así salvar su vida. Aquí no se han seguido los criterios para la priorización de personas a vacunar consignados en el “Plan Estratégico para la vacunación contra el covid-19 en la República Argentina” dispuesto por el gobierno nacional. En síntesis, se ha actuado de manera acomodaticia, tendenciosa y deshonesta” y afirman que “las crisis ponen en evidencia lo mejor y lo peor de las personas. Aquí han quedado al desnudo la miseria, la cobardía y el desprecio como casi nunca antes. Estos actos provocan un daño social inmenso por el bajo calibre moral que sintetizan”.

Por último, los ediles sentencian: “Sin dudas, cuesta creer que tanto el intendente, Esteban Martín Piaggio, como el secretario de Desarrollo Social, Martín Roberto Piaggio (ya que la mayoría de los vacunados dependen de su cartera), desconocieran que funcionarios y empleados se estaban vacunando. En ese marco, deben reconocer su responsabilidad y actuar acorde a la gravedad de los hechos. El individualismo y el egoísmo demostrado por la gestión municipal no puede quedar en una mera amonestación ética de la comunidad. Debe tener consecuencias ejemplificadoras”.

La respuesta

Bajo el título “PRovilegio es mentir con impunidad”, la Municipalidad de Gualeguaychú respondió a las críticas emitidas por Juntos por el Cambio, luego de que se conociera el listado de los funcionarios municipales que recibieron la Vacuna Sputnik V en la ciudad.

El comunicado completo

Una vez más, desde Juntos por el Cambio se dedican, desde atrás de un escritorio, y sin un mínimo de conocimiento de lo que implica el trabajo en territorio, a desinformar a la población con números, títulos y descripciones falaces que solo buscan generar odio en nuestras vecinas y vecinos,

La pandemia mundial por el COVID-19 modificó la vida de todos y todas, y la llegada de las vacunas representa la esperanza de que se acabe esta pesadilla y podamos retomar la cotidianidad perdida.



La última semana la Municipalidad de Gualeguaychú recibió, a partir del envío de listado de trabajadores y trabajadoras, las dosis necesarias para continuar con el plan de vacunación vigente que comprende a todo el personal de la secretaría de Salud. Desde nuestro gobierno municipal, tenemos una concepción integral de la salud, que considera que cada etapa de la vida (niñez, juventud, adultez y vejez) debe tener un abordaje interdisciplinario y transversal.



Un equipo de salud se define por la forma organizativa a través de la que su estructura y funcionamiento se adecuan para solucionar las necesidades colectivas y comunitarias. Es en ese sentido que tanto la violencia de género como el trabajo por las personas adultas mayores, entre otras, son consideradas cuestiones de salud pública, ocupando un lugar de responsabilidad y trabajo con la comunidad de Gualeguaychú.

La vacunación al personal de la Municipalidad no es una vacunación VIP ya que no se inoculó a ningún familiar, ni amigo, amiga, pareja, periodista o alguien que no integre la nómina de la secretaría de Salud.



Instamos a Juntos por el Cambio a trabajar realmente por el bienestar de los gualeguaychuenses y a dejar de generar desinformación que sólo hace daño y provoca confusión. Los mismos que hoy señalan la vacunación a trabajadores y trabajadoras de la salud, son los que denunciaron a nuestro Presidente de la Nación por envenenamiento con la Sputnik V. Hacemos un llamado a la responsabilidad y a la toma de conciencia de quienes tienen responsabilidades ante la comunidad de Gualeguaychú.



Desde el gobierno municipal seguiremos trabajando con el total compromiso y convicción de que la salud pública es un derecho humano, generando las condiciones para que todos y todas las gualeguaychuenses puedan tener acceso a la vacunación”.