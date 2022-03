Tras el congreso, Agmer no definió ninguna medida de fuerza y dio a conocer una contrapropuesta

El congreso del gremio docente resolvió solicitar al Gobierno, “reunión paritaria no más allá del martes 29 de marzo”. Además, dio a conocer la contrapropuesta de recomposición salarial. Detalle de las resoluciones.

El Congreso de AGMER se reunió en Villaguay desde esta mañana y resolvió una serie de puntos en vistas a la continuidad de la discusión paritaria.

Se destaca que el gremio docente no definió ninguna medida de fuerza, pero aclaró que “de no tener convocatoria o de tenerla y no acceder el gobierno a lo planteado por el Congreso, se convoca nuevamente a Congreso para el miércoles 30 de marzo”, dieron a conocer.

Asimismo, el gremio resolvió en su congreso que se demanda al Gobierno provincial, “convocatoria a reunión paritaria no más allá del martes 29 de marzo”, y señaló que “de tener convocatoria, se solicitará” lo siguiente:

-Que el aumento del 45,45% se termine de percibir a más tardar en el mes de agosto;

-Que la paritaria quede abierta para analizar evolución de la inflación y situación del código 029;

-Que el primer tramo del aumento de 21,21% se cobre con el sueldo de marzo o por complementaria de marzo;

-Que se convoque a paritaria salarial no más allá del mes de agosto para discutir una nueva pauta salarial para el segundo semestre;

-Que la pauta salarial que se acuerde para el segundo semestre garantice que los salarios de las y los trabajadores, supere el porcentaje de inflación acumulada en el año;

-Que la diferencia entre el 45,45% y la inflación acumulada al mes de agosto sea la recomposición genuina para esta primera parte del año.

-Si el gobierno accede a los planteos del Congreso, mandatar a las y los miembros paritarios a firmar un acuerdo manteniendo la paritaria en cuarto intermedio.