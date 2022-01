Tras el Covid 19: Pochettino confirmó que Messi vuelve este domingo

El DT de PSG confirmó que el rosarino será tenido en cuenta para el partido del domingo ante Reims, aunque no confirmó si estará entre los 11. Les habló a los críticos frente a la irregularidad de La Pulga.

Messi contrajo Covid en su paso por las fiestas por la Argentina.

Mauricio Pochettino confirmó que Lionel Messi estará presente en el partido que PSG jugará ante Reims, hoy a las 16.45 como local, por la 22ª fecha de la Ligue 1. La Pulga volvió a entrenarse con normalidad recién esta semana después de haberse recuperado de Covid-19.

El director técnico también fue contundente cuando le consultaron sobre el balance del rosarino en Francia. “Les recuerdo a todos que es el ganador de siete Balones de Oro. En estos días trabajó bien, estamos satisfechos y contentos con su evolución. Va a estar con el grupo”, afirmó en conferenciad e prensa.

Con respecto a la recuperación de Messi, el entrenador deslizó que “siempre son buenas noticias que jugadores que estuvieron inactivos puedan estar a disposición para ayudar al equipo”. Además, agregó: “Es un privilegio tenerlo. No solo aporta su rendimiento, sino que levanta el de sus compañeros”.

Mientras el delantero no renovó su contrato con PSG y se lo vincula con Real Madrid, el director técnico solo se refirió a su condición física por una molestia muscular. “Ayer y hoy terminó los entrenamientos junto al grupo y mañana estará presente. Después veremos si como titular”, deslizó.



…