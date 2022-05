Tras la “Finalissima” Argentina jugará un amistoso con Estonia

El seleccionado argentino será rival de Estonia en un amistoso programado para el domingo 5 de junio en San Sebastián, España, cuatro días más tarde del enfrentamiento con Italia, vigente campeón de Europa, en el mítico estadio de Wembley, en Londres.

El partido tendrá lugar en el Reale Arena, escenario del club vasco Real Sociedad, con capacidad para 32.000 espectadores y ubicado a unos 90 kilómetros de la concentración argentina en Bilbao, donde se estableció el equipo “albiceleste” para preparar la Finalissima con los italianos.

Este amistoso, todavía no informado por AFA de forma oficial pero acordado de palabra, según fuentes de la entidad, completará la ventana FIFA de junio, en la que se descartaron otras posibilidades de competencia por razones logísticas.

El DT Lionel Scaloni pretendía jugar un segundo partido en continente europeo, preferentemente contra un rival de envergadura, y evitar grandes traslados a Israel, China o Australia para no achicar los días de las posteriores vacaciones de los futbolistas en un año de calendario apretado por la disputa del Mundial Qatar 2022 a fin de año.

En las Eliminatorias de la UEFA, Estonia no logró clasificar al Mundial al ocupar el cuarto puesto del Grupo E con cuatro puntos, sólo por encima de Bielorrusia (3) y por debajo de Bélgica, Gales y República Checa. Su campaña reunió una victoria, un empate y seis derrotas, con nueve tantos a favor y 21 en contra.