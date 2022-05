Tras la muerte de Blanco, AGMER pide al Estado por el arreglo y mantenimiento de las rutas

La seccional de AGMER Uruguay emitió un comunicado en el que se pronuncian en relación al accidente que sufrió Silvio Blanco en la noche de ayer en el Rulo, lugar en el cual lamentablemente perdió su vida. Blanco regresaba a la ciudad luego de dar clases en una escuela de Caseros.

“Reiteramos la preocupación que ya hemos manifestado en otras oportunidades ante el inaceptable estado de las rutas entrerrianas, en particular las de nuestro departamento, situación que cada día pone en peligro a un importante número de compañeras y compañeros docentes que deben trasladarse de una localidad a otra para desarrollar su trabajo”, señalan.

Además remarcaron que “resulta inadmisible que el Estado no instrumente los recursos y las acciones necesarias para el correcto mantenimiento de las rutas. No son accidentes cuando se trata de situaciones que podrían evitarse si los máximos responsables no miraran para otro lado. Y no podemos aceptar tampoco que viajar para cumplir con nuestro trabajo encierre implícitamente el riesgo de perder la vida”.

Por esto último, “es que instamos al gobernador y demás actores involucrados a tomar cartas en el asunto y llevar a cabo en forma urgente un plan de reparación y mantenimiento permanente de las rutas, tanto de nuestro departamento como de toda la provincia, de modo que se garantice la seguridad de quienes deben transitar por las mismas cada semana”.