Tras la negativa del Ministerio de Salud, Boca analiza no presentarse ante Banfield

Tras las negativas del Ministerio de Salud a realizar un corredor sanitario de excepción, y la Liga Profesional de suspender los partidos, el Xeneize analiza qué hará con el partido ante el Taladro, y una chance es no presentarse. ¿Qué pasó con River-Atlético Tucumán?

Boca recibió este viernes dos negativas -del Ministerio de Salud y de la Liga Profesional- que le complicaron el panorama de cara a la segunda fecha del torneo local, donde debe visitar a Banfield el sábado desde las 20.15 y por como están las cosas, deberá hacerlo sin los 24 jugadores -ni el cuerpo técnico- que viajaron a Brasil para jugar con el Mineiro, pero además contemplando que esta mañana la Reserva jugó con todos sus titulares el duelo ante el Taladro.

En este contexto, la dirigencia de Boca analiza qué es lo que hará de cara al partido con Banfield, y lo cierto es que una de las posibilidades en las que piensan es no presentarse a jugar, entendiendo que sin los jugadores ni el cuerpo técnico de Primera, y aduciendo que en ningún momento rompieron la burbuja pese a los incidentes de Brasil, no les corresponde tener que presentarse de todas maneras con jugadores de Reserva o juveniles.

Si finalmente Boca toma la decisión de no jugar el partido de este sábado ante Banfield, se expone a una sanción de triple castigo, según el reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA: en primer lugar, lógicamente tendrá por perdido el juego ante el Taladro, que sumaría los tres puntos. Pero además, al Xeneize le quitarían otros tres puntos de la tabla del torneo y también le impondrían una multa económica, por el valor de 2250 entradas populares, que ascendería por encima del millón y medio de pesos.