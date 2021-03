Tras ser víctima de un asalto: Evaluarán despertar a la mujer que sufrió un ACV

Emanuel Baiz, hijo de la señora que días pasados fue víctima de un arrebato que casi le cuesta la vida, indicó que “clínicamente no tenemos novedades, sigue igual y con pronóstico reservado, los médicos son muy cautelosos”.

Adelantó que “este jueves tratarán de hacerle una tomografía y, en base a ese resultado, evaluarán despertarla. No lo quieren hacer, porque al ver la primera tomografía, se pronosticaba que las secuelas podrían llegar a ser muy grandes”.

Respecto al accionar policial, Emanuel declaró que “la policía me consulta cada 3 horas y me cuentan los avances y retrocesos de la investigación, lamentablemente hay una persona que fue a declarar como testigo a la policía, que en su momento había podido indicar hacia dónde había corrido le delincuente, pero luego cuando hizo la declaración formal dijo que no lo recuerda; no sabemos si es por miedo a las represalias de los ladrones o por qué motivo”.

Finalmente, destacó: “quiero agradecer a los vecinos de la zona que amablemente prestaron las grabaciones de sus cámaras de seguridad para tratar de esclarecer el hecho, y además les pedimos a cualquier testigo que hay presenciado el hecho, que se acerque a la comisaria a declarar”. Fuente La Pirámide