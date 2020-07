Tras su paso por Gimnasia: Retamar habló sobre su llegada a Barracas Central

El delantero, que recientemente se desvínculo del Lobo, fue anunciado como nuevo jugador del Guapo, en lo que será su primera experiencia en Buenos Aires. “No conozco Capital Federal, así que me va a costar ubicarme”, reveló el futbolista. Barracas Central anuncia refuerzos casi todos los días.

En este mercado de pases, el Guapo está apostando por proyectos que puedan darle réditos económicos al club, como sucedió con Fernando Valenzuela. Uno de las caras nuevas es Nicolás Retamar, delantero de 21 años que dejó Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay para sumarse a los Camioneros, quien señaló: “Mi llegada al club la manejaron mis representantes. En este mercado de pases, con la pandemia, todo se complica. Como jugador, tengo mucha velocidad y soy gambeteador. En este tiempo de pandemia, estuve vendiendo artículos de limpieza con mi mamá”. Debido a la cuarentena, los refuerzos que llegan a cada club aún no pueden interactuar en persona con sus nuevos compañeros y deberán esperar para conocerlos. “Mi anunció lo hicieron por redes sociales. Me agregaron al grupo de whatsapp en el que están todos los jugadores pero todavía no hablé con el técnico. Es la primera vez que vengo a un club de Buenos Aires. No conozco Capital Federal, así que me va a costar ubicarme los primeros días”, concluyó Retamar.