Tres jóvenes representarán a Concepción del Uruguay en la Instancia Nacional de los Juegos Culturales Evita

Participaron más de 600 jóvenes y adultos mayores de 65 ciudades entrerrianas. Se reunieron este sábado en Larroque en la última instancia provincial de los Juegos. Con respecto a los uruguayenses, se destacan en las categorías de Fotografía en Adultos Mayores, Canto Solista de Sub-15, y cuento de Sub-18. Los detalles.

Los juegos, impulsados por la Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Formación y Diversidad Cultural, buscan promover los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto, haciendo hincapié en su carácter inclusivo y de promoción social, más que en la competencia.

Este año el lema al que responden los trabajos es “Territorio de agua”, proponiendo rescatar relatos, historias, leyendas, costumbres o cualquier otra expresión de la cultura en vinculación con el agua como derecho humano fundamental.

En la edición número 16 participaron más de 600 jóvenes entre 12 y 18 años y adultos mayores representaron a 65 localidades. Las distintas disciplinas que abordó el programa fueron: Pintura/Dibujo, Cuento, Canto Solista, Fotografía, Audiovisual, Danza, Teatro y Free style.

En lo que respecta a los uruguayenses, Guillermo Vera en Fotografía en categoría Adultos Mayores, Sebastián Maffei en Canto Solista Sub-15 y Julia Mander en Cuento Sub-18, representarán a La Histórica en la Instancia Nacional.

Cabe destacar que quienes fueron seleccionados como finalistas, participaron al mismo tiempo de instancias regionales y locales. En esta nueva oportunidad, cerca de 150 pre seleccionados mostraron sus producciones y fueron evaluados por jurados en cada disciplina, resultando seleccionados para la última instancia nacional que se realizará en los meses de noviembre y diciembre de manera virtual.

Finalistas a la Instancia Nacional de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita 2021



Audiovisual

Sub 15: Sofía Monzón (Colonia San Miguel)

Sub 18: Alejandro Uhrig (San Benito)

Fotografía

Sub 15: Maire Cabaña (Villa Clara)

Sub 18: Jennifer Ayala (1° de Mayo)

Adultos Mayores: Guillermo Vera (C del Uruguay)



Freestyle

Sub 15: Brian Díaz Aliano (Sauce de Luna)

Sub 18: Axel Aguilar (Diamante)

Canto Solista

Sub 15: Sebastián Maffei (C. del Uruguay)

Sub 18: Jazmín Giménez Dure (San Benito)

Cuento

Sub 15: Cesar Olarte (Villa del Rosario)

Sub 18: Julia Mander (C. del Uruguay)

Adultos Mayores: Carmen Burne (Diamante)

Dibujo/Pintura

Sub 15: Jennifer Torres (Larroque)

Sub 18: Alelí Dure (San Benito)

Adultos Mayores: Delia Vázquez (Diamante)

Danza

Sub 15: Angelina Dosseto (Crespo)

Sub 18: Tatiana Cuesta ( Aldea María Luisa)

Teatro

Sub 15: Mía Lima ( Gobernador Macia)

Sub 18: María Ángeles López ( Villaguay)