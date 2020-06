Triple crimen de Bajada Grande :Incorporaron nuevas pruebas a la causa y dictaron la apertura de juicio

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, aceptó durante una breve audiencia este miércoles la incorporación de una prueba en la causa “Siboldi, Oscar Anibal-Siboldi, Brian Exequiel-Siboldi, Alexis s/ Homicidio simple”.

En el salón de audiencias número 1, además de la jueza Barbagelata estuvieron presentes la fiscal Patricia Yedro; el querellante Franco Aziani Cánepa; los hermanos Siboldi; y los defensores Roger y Natalia Salvatelli. El padre de los hermanos, Oscar Siboldi participó mediante videoconferencia desde el Juzgado de Ejecución Penal de Paraná. La fiscal Yedro leyó la prueba que se incorporó a la causa, mediante acuerdo de todas las partes y ofrecida, a su vez, por todas las partes. De ese modo, se indicó que hay tres armas de fuego secuestradas y una escucha en CD.

En tanto, la defensa refirió al modo en que se pedirán antecedentes de las víctimas fatales (Luciano Álvarez de 37 años; Miguel Aguirre de 35; y Leonardo Martín Álvarez de 29 años), y que no sólo se incorporen “fotografías tomadas a los occisos, sino también las fotografías tomadas” a los hermanos Siboldi “cuando fueron detenidos”, marcó la abogada Salvatelli.

Brian y Alexis Siboldi están cumpliendo medidas de coerción por la causa. Tres veces por semana debían presentarse en la comisaría del barrio, a reportar que están a disposición de la causa. En ese punto, los defensores pidieron que se morigeren esas medidas, permitiendo que los jóvenes concurran sólo una vez a la semana a la comisaría.

Salvatelli dijo que uno de los hermanos puso una despensa en la casa y trabaja ahí; y otro consiguió un empleo fuera del domicilio por lo cual debe salir a las 6.30, a diario.

Los defensores llegaron a un acuerdo con Fiscalía y querella para que los jóvenes concurran sólo los lunes a la Comisaría Novena. Si no pueden por alguna circunstancia particular, deben llamar que no concurrirán el lunes y lo harán el martes, según especificó la magistrada a cargo del juicio.

De ese modo, se dispuso la apertura del juicio este miércoles y se concluyó con la audiencia iniciada antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio que provocó el receso judicial.

La audiencia se transmitió vía streaming por el Canal de You Tube del Servicio de Información del Poder Judicial provincial.

Triple crimen

Alrededor de las 4 de la madrugada del 25 de mayo de 2019, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Valentín Denis y Procesión Náutica de Bajada Grande, la Policía halló muertos a dos hombres jóvenes.

Un tercero falleció tres horas después en el Hospital San Martín. Se trataba de Luciano Álvarez de 37 años; Miguel Aguirre de 35 y Leonardo Martín Álvarez de 29. La principal hipótesis indica que el ataque a tiros contra las víctimas fue como represalia contra las agresiones a la joven de 23 años, expareja de uno de los fallecidos y en una actual relación con uno de los detenidos, de quien estaría embarazada.