Turismo Carretera: Arrancan a rugir los motores en la pista de Viedma

En la 3era Fecha de la Copa de Oro, Nico Bonelli y Agustín De Brabandere ya están instalados en Río Negro a la espera de los primeros ensayo del sábado. Facundo Ardusso llega como líder pero aún no consiguió la victoria necesaria para campeonar a falta de 3 fechas.

Nico Bonelli buscará sumar puntos para los tres de último minuto”.



A tres fechas del final Facundo Ardusso llega Viedma como líder de la Copa de Oro. El de la ciudad de Las Parejas fue regular durante la temporada pero ahora necesita un poco más. En plena definición requiere de contundencia. Quien maneja el Chevrolet del equipo JP Carrera todavía no ganó y debe hacerlo de manera obligatoria. Tiene tres finales por delante. Lo bueno para “el Flaco” es que vuelve con el TC a la Capital de Río Negro que siempre lo trató muy bien. En el dibujo rionegrino consiguió tres victorias. Ganó en 2015, 2019 y 2020. La primera fue con Dodge y las otras dos con Torino.

En la última visita a dicho escenario lo acompañaron en el podio Julián Santero y Juan Bautista De Benedictis. De los que están adentro de la Copa el otro piloto que ganó en Viedma fue Leonel Pernía. En esa oportunidad lo hizo con un Chevrolet.



Nico Bonelli con 192 puntos aún tiene posibilidades de ingresar como “los tres de último minuto” a la Copa de Oro pero deberá sumar jugosos puntos ya que tiene 7 rivales por delante. En TC Pista, Agustín De Brabandere está 4to en la Copa de Plata pero necesita de una victoria para poder acceder al título.

Sábado 30 : 10:38 : 11:11 – 1º Entrenamiento, 12:23 : 13:26 – 2º Entrenamiento, 15:00 – Clasificación(4º C), 15:12 – Clasificación(1º C), 15:24 – Clasificación(2º C), 15:36 – Clasificación(3º C).