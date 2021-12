Turismo Carretera: Canapino volvió al JP Carrera

El Turismo Carretera tendrá en 2022 el regreso del cuádruple campeón Agustín Canapino al equipo JP Carrera; el anuncio del desembarco de Toyota como quinta marca, de la mano de Matías Rossi; y el retiro de uno de los máximos referentes no solo de Chevrolet sino del TC, el siete veces triunfador Guillermo Ortelli, como principales novedades.

Tales los cambios que ya tiene para mostrar la categoría más popular del automovilismo argentino, que en la última fecha de la temporada 2021, en El Villicum de San Juan, consagró bicampeón a Mariano Werner.

El pase más significativo fue el del arrecifeño Canapino, de su escudería al JP Carrera, que comanda Gustavo Lema, tras el duro golpe por el fallecimiento de su padre Alberto, por Covid, en febrero pasado, que dejó al cuádruple campeón con la enorme responsabilidad de llevar adelante el equipo.

“Con Agustín siempre charlamos muchísimo, y después de la pérdida de su padre él me manifestaba que se le hacía difícil ser piloto y llevar el equipo adelante. En agosto comenzamos a buscarle la vuelta y encarar juntos el año que viene, y por suerte se nos dio. Es una alegría enorme tenerlo de nuevo en el equipo”, señaló Lema.

El preparador Ezequiel Giustozzi será el motorista exclusivo de Canapino, quien hará las primeras dos o tres carreras con su auto. Y después estrenará el coche que alista el JP en su taller de Canning.

Otra novedad es que el recientemente retirado Guillermo Ortelli tendrá el rol de director deportivo, y de esta manera Canapino tendrá a su ídolo trabajando en otra función no menos importante.