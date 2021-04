Turismo Carretera: Está en duda la realización de la 5ta fecha en Paraná

A pesar de aparecer fijada en el calendario oficial del sitio web de la Asociación Corredores Turismo Carretera, la visita del TC a Paraná para su quinta fecha el 9 de mayo, según el medio especializado en automovilismo, Campeones, no está confirmada.



La ACTC no emitió ningún comunicado al respecto.

Debido a las nuevas restricciones que rigen hasta el 3 del mismo mes para frenar la segunda ola de coronavirus (Covid-19) y que incluyen la prohibición de competencias deportivas no autorizadas a nivel nacional, hacen que se dude de la realización de la cita.

Según informa el sitio web de la tradicional tira radial y revista, otro de los motivos que ponen en duda la realización de la fecha es la situación económica para la realización de la carrera en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, ya que no contará con la presencia de público. La intención del CVE era que haya un cupo limitado de espectadores, como ocurrió en 2020 en San Juan y este año en Buenos Aires.

“Nosotros teníamos al Car Show Santafesino el 1 de mayo pero se suspendió por el decreto. La ACTC está esperando a ver qué dice el gobernador. No depende de nosotros porque las fechas se hablan por otra vía. El autódromo está listo para correr”, le dijo el presidente del CVE, Romeo Pisano, a Campeones. En principio, entre el lunes y el martes se definirá si se corre o no el segundo fin de semana de mayo en el trazado de Sauce Montrull.

Vale recordar que el TC no visita el trazado capital entrerriana desde el 22 de septiembre de 2019, cuando el uruguayo Mauricio Lambiris logró su segunda victoria y Omar Gurí Martínez disputó su última carrera en la categoría.