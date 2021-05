Turismo Carretera: Juan Cruz Benvenuti cantó victoria en la última vuelta

Juan Cruz Benvenuti, el piloto de Renault Sport Torino Team, ganó la electrizante final del Turismo Carretera en Paraná. Mariano Werner (Ford) y Facundo Ardusso (Chevrolet) completaron el podio. Bonelli finalizó 19°; mientras que Ponte y Londero no terminaron.

Benvenuti aprovechó el 2do pace car para lograr el sobrepaso.

El piloto neuquino -que consiguió su tercer triunfo en La Máxima- dio el golpe sobre el final y festejó en el Gran Premio Paraná Ciudad Capital, en el marco de la quinta cita del calendario, que puso en juego al Trofeo Sauce Viejo.

El único entrerriano además de Werner(2°) que finalizó la competencia fue el uruguayense Nicolás Bonelli, que llegó 19° y el campeonato ahora lo encuentra en el 14° lugar.

Werner, el local y representante del Martínez Competición, pudo imponer su ritmo desde la primera colocación en la largada: aceleró por la cuerda y no le dio resquicio posible de sobrepaso a Agustín Canapino, que partió desde el segundo cajón.

Sí se alteró el orden en la segunda fila, ya que Juan Cruz Benvenuti, con la unidad alistada por el Renault Sport Torino Team, le arrebató la tercera colocación al santafesino Facundo Ardusso, el piloto que conduce el Chevrolet del JP Carrera.

En la séptima vuelta, Benvenuti dio cuenta de Canapino para convertirse en el nuevo escolta de la carrera. El arrecifeño debió ingresar a boxes a cambiar el neumático delantero izquierdo; así, el tercer escalafón, lo heredó Facundo Ardusso.

A falta de cuatro giros, un fuerte despiste de Ayrton Londero, el entrerriano del Martínez Competición, derivó en el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento Werner fue implacable y logó mantener la punta ante Benvenuti.

Un impacto entre el Torino del misionero Carlos Okulovich y la Dodge del entrerriano Martín Ponte neutralizó nuevamente la carrera en el último giro. Se anexaron, entonces, dos giros más para que haya una vuelta de velocidad.

Y en esa última oportunidad, Benvenuti no desaprovechó: en el último giro de la carrera aceleró por afuera, resistió ante la defensa de Werner y le arrebató el liderazgo con contundencia y, sobre todo, con determinación. En la segunda mitad del trazado, el entrerriano intentó recuperarse y se acercó aunque no le alcanzó: cruzó la bandera a cuadros 101 milésimas por detrás de Benvenuti.

Facundo Ardusso, con el Chevrolet del JP Carrera, consiguió su segundo podio consecutivo para escalar al quinto puesto del certamen.

Di Palma (que continúa siendo el segundo del campeonato por detrás de Canapino); Pernía; Todino; De Benedictis; Gini; Trosset y Agrelo completaron las diez mejores colocaciones de la final, respectivamente.

Fue destacado el trabajo de Mauricio Lambiris (Ford del LCA Racing) y de Guillermo Ortelli (en su retorno al JP Carrera), ya que avanzaron 24 y 18 posiciones cada uno.



La próxima cita de la categoría se llevará a cabo el 29 y 30 de mayo en Concordia.