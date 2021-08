Turismo Carretera: Mazzacane se quedó con el Desafío de las Estrellas, Bonelli 12°

Valentín Aguirre había festejado al finalizar el Desafío de las Estrellas en San Juan, pero tras la competencia de TC, se constató que tenía una vuelta menos. Mazzacane fue el vencedor. Nicolás Bonelli finalizó en el 12° lugar y está en Zona de Copa de Oro.



Mazzacane festejó tras el recuento final de vueltas en San Juan.

El Desafío de las Estrellas para el Turismo Carretera no terminó cuando se bajó la bandera a cuadros, ya que insólitamente horas después de terminada la competencia, se constató que Valentín Aguirre, ganador en pista, tenía vueltas menos y lo reposicionaron en el 22° lugar. Por eso, el ganador finalmente fue Gastón Mazzacane.

Fue una carrera muy accidentada con 5 ingresos de Pace Car y varios líderes tras los dos ingresos a boxes reglamentarios. El uruguayense Nico Bonelli finalizó 14° la bandera a cuadros pero escaló al puesto 12° tras los veredictos del Comisariato Deportivo de la ACTC.

Desde el décimo cajón de la grilla, había partido Valentín Aguirre en el Desafío de las Estrellas 2021, en el circuito El Villicum, en San Juan. El piloto del DTA Racing, que le reemplazó la rueda en la vuelta 2 y le recargó combustible en la 6, para quedar al frente del pelotón cuando las máquinas se acomodaron, horas más tarde debería cederle los honores al piloto platense.

En la última media vuelta, con el semáforo verde, Aguirre no le permitió a Mazzacane ningún atisbo de ataque y se encaminó hacia su quinto triunfo en la categoría. Landa, por su parte, doblegó a Trucco en los últimos metros y subió por primera vez al podio en su temporada debut dentro del TC con el Torino oficial. Pero las cosas cambiarían más tarde…

El verdadero ganador del Desafío de las Estrellas fue Gastón Mazzacane, ya que Valentín Aguirre había perdido una vuelta y no la recuperó. “Fue un error de la deportiva y tenemos que corregirlo”, explicó Roberto Saibene, comisario deportivo, por Campeones Radio.

El próximo fin de semana se disputará la novena etapa de la Etapa Regular, nuevamente en el trazado sanjuanino.