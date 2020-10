Turismo Pista: Veronesi terminó muy atrás en la Clase 3

Tras el éxito del sábado, el gualeguaychuense llegó 21° en la final del domingo del Turismo Pista, Clase 3. El entrerriano llegaba como el puntero de la categoría y ahora deberá esperar a una revisión técnica para saber qué ocurre con las posiciones. También corrieron la Clase 2 y la Clase 1.

Este domingo se cerró la doble fecha que propuso el Turismo Pista en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Las tres clases que componen la categoría se midieron en el Circuito 8 del trazado bonaerense para definir quiénes eran los mejores de la fecha 4 y nuevamente los entrerrianos salieron a pista.



Luego de la alegría del sábado, para Marco Veronesi no fue un buen día el domingo. El gualeguaychuense acabó 21°, muy alejado de las primeras colocaciones de la competencia de las cuales supo disfrutar el día anterior.



En la segunda divisional de la categoría, no pudo ser para Fabricio Scatena. El uruguayense no completó los 15 giros de competencia y no clasificó en la final -abandonó al cuarto giro-. El sábado fue 7mo y está 11vo en el campeonato.



Clase 3

El ganador fue Renzo Cerretti, que terminó seguido en pista por Horacio Evolo y Francisco Coltrinari. Y la aclaración respecto a que fue seguido por Evolo en pista es debido a que este piloto fue posteriormente excluido por una anomalía en la revisión técnica.



De todos modos, el piloto decidió apelar esa decisión y ahora se encuentra bajo análisis de los comisarios deportivos. Por el momento las posiciones aún no fueron corregidas y se mantiene el gran logro del santafesino, que había partido desde la última colocación y había llegado al lugar de escolta a fuerza de superaciones.



Clase 2

El ganador fue Maximiliano Andreis, que terminó seguido por Leandro Elizalde y Santiago Tambucci en el podio. En esta categoría las posiciones no cambiaron, ya que Cristian Garbiglia se mantiene como líder con 126 puntos producto de sus tres éxitos en la temporada.

El paranaense Favio Grinóvero, que no compitió este fin de semana, está séptimo con 50 unidades, el uruguayense Scatena es undécimo con 37 y el concordiense Luciano Martínez -que tampoco estuvo- es 29°, con 13.



Clase 1

En la divisional donde compiten los Fiat Uno el gran ganador del fin de semana fue Daniel Crevatin, primero en terminar los 13 giros de competencia. Lo hizo seguido de Nazareno Moscetta y Franco Melli, quienes completaron el podio.



Para los entrerrianos no fue una buena jornada: Brian Dodera acabó duodécimo, mientras que Juan Daglio no logró clasificar (apenas culminó seis giros) y además resultó apercibido por una maniobra peligrosa contra Martín Chico.



En cuanto al campeonato, el líder es Nicolás Bonfiglio con 113 puntos producto de sus dos victorias. Para los entrerrianos, este anhelo es lejano: Dodera está 15° con 20 puntos y Daglio es penúltimo con 2.



La próxima fecha también sería doble, disputándose quinta y sexta jornada del campeonato. De todos modos, el escenario no ha sido definido: podría ser el autódromo bonaerense nuevamente o el de 9 de Julio.