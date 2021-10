Turistas lesionadas tras un despiste en Federación

Personal dependiente de la Jefatura Federación, Comisaria Suburbios, tomó intervención este lunes por un despiste.

Fue sobre rotonda carril norte a sur, kilómetro 296 Autovía Gervasio Artigas, protagonizado por un vehículo marca Renault Sandero que era conducido por Gladis Esther, con domicilio Adrogue Pcia Bs. As., quien iba acompañada de Elia Emilia, 38 años, domicilio Alte Brown. Pcia. Bs As. y Alejandra, 56 años, domicilio en Partido de Echeverría Pcia Bs. AS. Estas dos últimas personas fueron conducidas al Hospital San José para examen médico, resultando con lesiones de carácter leves