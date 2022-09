U13 Femenina: El Garro se prepara para recibir la Copa de Oro

El sábado 3 de septiembre, se jugará el triangular Final por la Copa de Oro de la Liga Provincial de Clubes – U13 femenina. Donde el Club Regatas Uruguay será el anfitrión del triangular y también estarán Rocamora y Rowing de Paraná.

Las dirigidas por Fernanda Joannas, acompañada de su asistente Cherot Ana Isati y el preparador físico, Quinodoz Juan Ignacio, se preparan para jugar una final muy importante y estrenar el nuevo Estadio, que cambió su piso de parquet por completo.

Las jugadoras que forman parte de este largo y muy exitoso recorrido, son ALBORNOZ ANSALDI, SOFÍA – BARCELO, ZAHIRA – BENITEZ MORALES, EMILIA – CHEROT MAGRI, SANTINA – CUSATO ARBOS, MARTINA – DIAZ, FLORENCIA – DIAZ RIVERO, JACINTA – DIAZ RIVERO, OLIVIA – DIAZ RIVERO, VIOLETA – FAGUNDEZ SALDAÑA, CARMELA – FELIPUZZI PEREZ, SOFIA – FERRARIS, VALENTINA – GONZALEZ, IARA – GONZALEZ, MANUELA – MONTES DE OCA FLEYTAS, MILAGROS – MORERA FARGIONI, JUSTINA – PAVON CELINSKY, SARA – SCATENA, JUANITA.

El fixture programado se jugará todo en el mismo día y es el siguiente:

REGATAS vs. ROCAMORA 11:00 horas.

ROCAMORA vs. ROWING 16:00 horas.

REGATAS vs. ROWING 20:00 horas.