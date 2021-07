UATRE continuará las inspecciones en establecimiento rurales

Desde la Seccional 415 de UATRE queremos informar que durante esta semana hemos estado recorriendo distintos establecimientos rurales del departamento Uruguay. Esta vez los relevamientos estuvieron enfocados en la actividad de tambos y criaderos de cerdos, haciendo especial hincapié en la seguridad e higiene laboral. También se recorrieron distintas granjas de pollos.

“Como siempre en estas visitas se encuentran no sólo trabajadores no inscriptos si no también mal categorizados, o que cobran menos de lo que deberían. En este sentido se han encontrado falencias en la entrega de ropa de trabajo y el abono de horas extras”- mencionó Eric Sanguinetti, Secretario Adjunto de la Seccional 415.

“Agradecemos la colaboración permanente de la Dirección de Trabajo de la Provincia, al Secretario de dicho ente, Ángel Zacarías, al coordinador Pablo Pagnone, así como a la delegación local y al inspector Oscar Méndez. Sin la participación de este organismo no sería posible solucionar los inconvenientes que sufren nuestros trabajadores rurales”, acotó el Secretario General Mario López.

Seguiremos en este camino día a día para estar presentes en los distintos establecimientos, acompañando a nuestros afiliados.