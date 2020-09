UATRE pide apertura de paritarias del sector avícola

A través de un comunicado, que lleva la firma del secretario general Mario López, desde el gremio que agrupa trabajadores rurales se expresó la necesidad de una apertura de negociación paritaria para poder actualizar los salarios al índice inflacionario.

En el texto, que hicieron llegar a La Prensa Federal, explicaron: “Los trabajadores de los distintos sectores avícolas agremiados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales pertenecientes al Departamento Uruguay, exigimos la negociación de paritarias, encontrándose las anteriores vencidas desde el mes de mayo del corriente año”.

“Las y los trabajadores rurales avícolas, considerados durante esta pandemia como esenciales, queremos que se nos reconozca realmente como tales, y que eso se traduzca en aumentos salariales dignos. En este sentido nos encontramos en estado de alerta y movilización, esperando una resolución favorable para nosotros y nuestras familias por parte de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en la reunión prevista para el 8 de septiembre”, añadieron y en el texto resaltaron: “De las distintas visitas a los establecimientos locales, y del permanente diálogo con los delegados gremiales, surge el pedido de los trabajadores de tomar medidas de fuerza en caso de que no se cumpla con lo exigido”.

“Cabe destacar que esta actividad no ha cesado durante la pandemia, incluso se ha incrementado, por lo que no debe haber excusas por parte de los sectores patronales para no habilitar un acuerdo que nos permita alcanzar un salario adecuado a los tiempos que corren”, afirmó Mario López, Secretario General de la Seccional 415 de UATRE