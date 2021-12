Un bombazo de Catalín le dio el triunfo a Rocamora

Tomás de Rocamora le ganó este martes 64-61 a Villa Mitre de Bahía Blanca por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El partido estaba igualado a 15 segundos del final y un triple de Justo Catalín le dio la victoria al Rojo, aunque también el partido se pudo ir a un suplementario. Javier Bollo Suárez fue la figura del juego con 17 puntos y 6 rebotes, seguido por Federico Harina con 15 unidades. El goleador del juego fue Juan Martín Bello con 19 puntos. El Rojo volverá a jugar el domingo visitando a Estudiantes de Concordia.

Fotos Carlos Lozano.

En la calurosa noche uruguayense fue Villa Mitre el que empezó mejor con un parcial 4-0, el Rojo corrió desde atrás en esos primeros pasajes hasta que con el segundo triple de Juan Martín Bello pasó al frente (9-7). De ahí en más el dueño de casa hizo mejor las cosas que su rival, cumplió una buena tarea defensiva y en el momento más caliente del cuarto triples en fila de Impini y Bello dejaron el tablero 18-11. Rocamora fue el más efectivo de los dos del primer parcial y se lo llevó con justicia por 22-15. Bello (11 puntos) y Bollo (6) fueron los más destacados hasta ahí.

Arrancó mejor Rocamora el segundo cuarto, castigó primero con Rigada y a continuación un doble de Martín Flores estableció la máxima de la noche (26-15). El Rojo tuvo dos veces esa ventaja de 11 puntos –la otra fue tras un triple de Pascal (29-18)- pero, tras un tiempo muerto de Lisandro De Tomasi, Villa Mitre empezó a hacer mejor las cosas y fue achicando la diferencia. Y nuevamente fue Bollo el destacado en goleo, anotando y ganando además bonus para ir a la línea y seguir sumando. El interno sobresalió en Los Guerreros en el primer tiempo por sus 13 puntos, uno menos con los que terminó Bello. El parcial quedó igualado 16-16 y Rocamora se fue a descansar estando arriba 38-31.

El segundo tiempo tuvo un arranque furioso con triple de Fede Harina para que Villa Mitre se ponga ahí nomás (38-34), a Rocamora le costó encenderse pero llegó un triple de Manu Gómez y el tablero volvió a acomodarse (43-34). Y a eso se sumó otro triple de Helman para traer más calma; sin embargo, la visita metió un parcial 6-0 con Franco Amigo como estandarte y siguió todo abierto (46-38). El trámite fue más deslucido en esta parte, cuando Villa Mitre se acercó con los puntos de Bollo el Rojo respondió con el segundo triple de Gómez (49-40). Las bombas fueron la vedette del cierre del cuarto y así Harina consiguió dejar el tablero más caliente que nunca (52-49).

Quedaba cada vez menos tiempo, Villa Mitre estaba arriba por doble pero Helman la robó y anotó. Y no solo eso hizo el interno sino que en defensa metió un terrible tapón y enseguida voló cual Dibu Martínez para recuperar otra pelota. Fueron segundos de mucho nerviosismo de ambos lados, hasta que restando 15 segundos Justo Catalín soltó otro bombazo y desató la euforia (64-61). A la vuelta del tiempo muerto Villa Mitre no encontró un tiro limpio de tres, Martínez se jugó por el doble pero no pudo anotar; el rebote lo favoreció y un intento desesperado de tres dio en el aro y salió. Final y festejo local, ajustado, sin que sobre nada. Pero festejo al fin.

Informe Prensa Rocamora.