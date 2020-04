Un diputado francés: El coronavirus “limpiará la irracionalidad” de los precios en el fútbol

El eurodiputado francés Daniel Cohn-Bendit afirmó hoy que la pandemia de coronavirus “limpiará la irracionalidad de los valores en el fútbol” y el deporte en general, y que los valores en el mercado de pases se reorganizarán a punto tal que una figura como Kylian M’bappe pasará de costar 200 millones de euros a 35 o 40.

“Los pases millonarios recibirán un duro golpe a raíz de esta pandemia que ha provocado una enorme crisis económica mundial. ¿Quién podrá comprar a M’bappe en 200 millones ?, se venderá a 35 o 40. Esta crisis limpiará la irracionalidad en el fútbol y en el deporte profesional, es como si hubiera habido un ataque nuclear y deberán reconstruirlo desde otras bases”, analizó el político francés, en declaraciones al periódico regional Ouest-France, que consignó el diario deportivo español AS.

“Habrá una regulación de facto en el deporte. Sería necesario ir aún más lejos con un tope salarial, es una reorganización que pasa no solo por los salarios de los jugadores, sino también por el derecho a la imagen y la publicidad”, agregó Cohn-Bendit, de 75 años, quien es político, periodista, profesor y también escritor.

El primer indicio de la crisis son las dificultades económicas de un gigante como Barcelona de España, que ya no puede afrontar la compra de una figura, en este caso el argentino del Inter de Italia Lautaro Martínez, en 111 millones de euros, y piensa en ofrecer jugadores como parte de pago en futuras operaciones.

“Tenemos que romper el sistema de gerentes, de aquellos que hacen negocios desorbitados en el fútbol. No creo que los jugadores de fútbol lo hagan peor porque se les pague menos. En el futuro, en los contratos de televisión se tendrá que determinar que un porcentaje vaya a parar al deporte olímpico y otro al deporte amateur”, opinó el francés del Partido Verde Europeo.

Lo cierto es que Cohn-Bendit hace un llamado de atención en una situación que mantiene a todos los grandes equipos de Europa en una tensa calma.

Por ejemplo, Real Madrid no tiene la certeza de que este verano boreal se vayan a realizar grandes operaciones y la ruta marcada para fichar a Mbappé se hace muy riesgosa, a punto tal que agradece no haber adquirido al francés en el pasado mercado, esquivando una operación astronómica que luego podía transformarse en un desastre económico.