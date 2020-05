Un niño de 9 años fue atacado por un Pitbull

El pequeño fue derivado al hospital de Paraná por graves heridas sufridas en sus miembros inferiores. El perro pertenecía a una tía del menor, que también sufrió heridas al intentar rescatar a su sobrino.

El brutal ataque del perro ocurrió en una vivienda de Basavilbaso. El niño, vecinos y su tía que es la dueña del perro, intentaron que el can soltara al menor, pero no lo lograron. El pequeño fue derivado al hospital de Paraná por graves heridas sufridas en sus miembros inferiores.

Un perro protagonizó, poco antes del mediodía, una escena aterradora en el patio de una vivienda en el barrio Pueblo Nuevo, de la ciudad de Basavilbaso, en el departamento Uruguay.

Sin motivo aparente, el animal, de raza pitbull, atacó brutalmente a un niño de unos 9 años. El chico luchó sin éxito, para que el animal lo soltara, y sus gritos pidiendo auxilio, fueron escuchados por la propietaria del can y tía del pequeño, indicó FMRiel.

La mujer intervino en la escena para rescatar a su sobrino, pero tampoco logró que el enfurecido animal, soltara al pequeño y además, también resultó herida en uno de sus antebrazos.

Vecinos que escuchaban los pedidos de socorro, salieron en auxilio de la mujer y el chico, pero no resultó sencillo que el pitbull dejara al pequeño.

Cuando finalmente, lograron que el pitbull soltara a la criatura, el menor fue inmediatamente trasladado en Ambulancia al hospital “Sagrado Corazón”, donde ingresó de inmediato al quirófano.

Los médicos lograron contener el sangrado y someterlo a cirugías en una de las extremidades inferiores. Posteriormente, el niño herido fue derivado al hospital “San Roque” de la ciudad de Paraná, donde permanece internado.

Anoche antes del cierre se pudo confirmar con fuentes cercanas a la familia del menor, que el chico se encuentra fuera de peligro a la espera de cirugías reparadora en los miembros inferiores.