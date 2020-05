Un perro atacó en el rostro a un niño de 3 años en el ex Circuito Mena

Ayer sábado en horas de la noche, un niño de 3 años fue atacado por un perro en el Barrio del ex Circuito Mena de Concepción del Uruguay. El ataque fue repentino y el niño recibió heridas graves en su mano y rostro. El niño fue trasladado al hospital donde recibió las primeras curaciones y donde será intervenido quirúrgicamente para tratarle las lesiones en el ojo derecho ya que corre riego la visión de ese ojo. También tenía lastimaduras en su mano.

El director del Hospital Pablo Lombardi confirmó que el niño presenta una mordedura en su rostro. El pequeño se encuentra bien de salud y no reviste gravedad, pero debe ser tratado de las lesiones en el rostro.

“Se internó para los cuidados necesarios, porque su cara estaba muy inflamada, se le practicaron suturas, curaciones y control de las lesiones”, indicó Lombardi quien agregó que la salud del niño no corre peligro y está internado en la sala de pediatría del Hospital Urquiza”.

El hecho ocurrió este sábado en horas de la noche, cuando el niño de nombre Ariel, fue repentinamente atacado por un perro cruza con sharpei, que le mordió la cara y una mano. Personal municipal, con la directora de Zoonosis Belén Mérida a cargo, fue al barrio en horas de la mañana de este domingo y se llevaron al perro que protagonizó el lamentable suceso, y será alojado en los caniles del Centro Antirrábico por 10 días, según señala el protocolo en estos casos.

Belén Merida, directora de Zoonosis de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, señaló que el perro es propiedad del padrino del menor lesionado y que al momento del incidente estaba atado en el la vivienda de su amo. Ambas familias viven en un mismo predio, pero en diferentes viviendas y el perro se hallaba en lo que sería la platea de la vivienda, donde el niño se acercó.

“No sabemos que pudo haber pasado para que el animal reaccionara, pudo ser un acto reflejo. El perro hacía pocos días que estaba con esta familia y no demuestra ser un animal agresivo. Dado el caso se adoptó el protocolo y se llevó al perro al Antirrábico para control por 10 días por si tuviera rabia. Luego se continuará con controles y se realizará la castración, tras lo cual será dado en adopción y ya se está buscando quien pueda tenerlo”, señaló Mérida.

Perros mordedores

Mientras la salud del niño Ariel es monitoreada por los profesionales del Hospital Urquiza, optimistas en estas horas de la noche; en gran parte de la comunidad surgieron dudas sobre qué ocurre con el perro en estos casos. ¿Cómo funciona el protocolo ante un perro mordedor?

El protocolo en los casos de mordeduras de perros, especialmente en la vía pública, indica que la primera medida es detectar al perro mordedor. Se debe identificar si el animal tiene dueño, y si éste tiene registros de vacunación. “La primera medida clave es saber si el perro tiene rabia, porque si tiene rabia, el tratamiento para el pequeño que fue mordido es muy doloroso y costoso”, señaló un veterinario uruguayense de vasta experiencia en el tema.

Según la Ley de Profilaxis, el animal debe permanecer en observación 10 días en el Antirrábico -enjaulado-; también existen casos en los que se lo deja en la casa de su propietario si no presenta síntomas de rabia y si el dueño puede garantizar un lugar seguro donde tenerlo alojado. Cumplido el plazo, si el perro está sano y no tiene antecedentes violentos, el dueño lo puede retirar y el animal quedará registrado como “perro mordedor”. Si no tuviera dueño, el animal puede ser dado en adopción. También cabe destacar que si es un perro macho, se lo castra, algo que suele bajar la agresividad del animal.