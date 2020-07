Un plan de acción hacia las energías renovables

En Gualeguaychú, junto a intendentes de ciudades de la costa del Uruguay y funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y del ENOHSA, analizaron acciones sobre la implementación de energía solar en algunos municipios.

El pasado 6 de julio, el Presidente municipal Martín Oliva participó de un encuentro en Gualeguaychú, junto al delegado de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, Héctor Maya, el intendente de Concordia Alfredo Francolini; el presidente de ENOHSA, Enrique Cresto y como anfitrión el mandatario Martín Piaggio, en el que se pusieron en agenda las acciones a llevar a cabo para una óptima utilización de las energías renovables en la costa del Uruguay.

Los intendentes analizaron la viabilidad concluyendo en un prudente optimismo sobre el que se continuará trabajando sobre las diferentes posibilidades de desarrollo de energías renovables que tiene la región, que incluye toda la costa del Uruguay de la provincia.

Además, los presentes coincidieron en aprovechar la oportunidad del fuerte impulso que desde la nación da el presidente Alberto Fernández y desde la provincia el gobernador Gustavo Bordet, para promover iniciativas tendientes a fomentar los emprendimientos de desarrollo para instalar parques con energías renovables y en especial a partir del complemento de la represa de Salto Grande que sirve como pulmón de asistencia de los mismos.



Satisfacción local

Al finalizar el encuentro, el intendente Martín Oliva remarcó la importancia de dialogar sobre energía sustentable mediante paneles solares en tiempos donde “debemos cuidar nuestro hábitat. La salud ambiental es un aspecto que ocupa gran parte de nuestro tiempo al frente del Ejecutivo Municipal. Por lo tanto estoy más que satisfecho de haber compartido esta reunión”.

Además, agradeció la invitación para participar de “un fructífero encuentro, que nos permite encontrarnos y avanzar sobre temas que en nuestro caso puntual, desarrollamos desde la campaña: proteger el ambiente”.

También recordó el trabajo que se lleva adelante para dar un tratamiento completo, detallado y cuidado de los residuos sólidos urbanos, “un tema que nos ocupa todos los días” resaltó.

Energías renovables

Se denomina “energías renovables” a aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal -entre otras-. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles como sucede con las energías convencionales, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. Sus beneficios van desde la diversificación de la matriz energética del país hasta el fomento a la industria nacional; y desde el desarrollo de las economías regionales hasta el impulso al turismo.

Nuestro planeta recibe del sol una gran cantidad de energía por año de la cual solo un 40% es aprovechable, cifra que representa varios cientos de veces la energía que se consume actualmente en forma mundial; es una fuente de energía descentralizada, limpia e inagotable que se puede transformar en electricidad de dos maneras:

Energía solar térmica: utiliza una parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir calor. La transformación se realiza mediante el empleo de colectores térmicos. Su principal componente es el captador, por el cual circula un fluido que absorbe la energía radiada del sol.

Energía solar fotovoltaica: utiliza la otra parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, la transformación se realiza por medio de celdas fotovoltaicas, que son semiconductores sensibles a la luz solar que provoca una circulación de corriente eléctrica entre sus 2 caras. Un conjunto de celdas conectadas entre sí, componen módulos o paneles solares fotovoltaicos.

Desde el punto de vista ambiental, la energía solar es inagotable y no genera gases producto de la combustión, lo que la hace teóricamente muy atractiva. Sin embargo, su limitación está dada porque con la tecnología actual, su eficiencia es muy baja, menos del 15%, lo que requiere ubicar los paneles en lugares de gran radiación solar y pocos días nublados. En general, estos lugares están alejados de los centros poblados, ya que se encuentran en zonas desérticas. Los parques solares requieren una gran superficie para su funcionamiento, impidiendo el desarrollo de otras actividades, lo que limita también los lugares donde pueden instalarse. En general, el uso de la energía solar se limita a instalaciones en viviendas individuales y en pequeñas poblaciones. Como ocurre con la energía eólica, esta fuente de energía es complementaria de otras, ya que no genera electricidad durante la noche o disminuye mucho su eficiencia los días nublados o en el invierno.