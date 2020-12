Una jovencita recibió un balazo en una pierna

El domingo en horas de la noche se produjo un confuso episodio cuando un estampido de arma de fuego alteró la tranquilidad en la intersección de Avenida Eva Perón y Etchevehere, de Concordia, hasta se pensó que había sido un intento de asalto y que ante la resistencia de un comerciante.

Había herido de bala a una persona, pero lo que en realidad había ocurrido fue que por el lugar caminaban dos jovencitas y, al llegar a las inmediaciones de una residencia de personas mayores, fueron interceptadas por dos individuos que se movilizaban en moto, uno de los cuales le pegó un balazo en una pierna a una de las jóvenes.

Desde la Jefatura Departamental de Policía de nuestra ciudad pusieron un poco de claridad, aunque reconocieron que va a ser difícil poder esclarecer el hecho. Sobre lo ocurrido, el Comisario Miguel Altamirano, como Jefe de Operaciones y Seguridad de la estación policíaca, explicó que: “esto pasó anoche (por el domingo) alrededor de las 10 de la noche.

Había dos chicas que iban caminando por Eva Perón, desde La Bianca y cuando ellas cruzan la calle Luis Etchevehere, donde hay un hogar en la esquina, vieron que se aproximaba una moto por Etchevehere en dirección este-oeste, en la cual se transportaban dos muchachos, donde uno de ellos llama dos veces por su nombre a una de las jóvenes, que se llamaría Dalila, y cuando la chica se dio vuelta el masculino le pega un tiro con orificio de entrada sin salida a la amiga de esta chica y ahí se dieron a la fuga en la moto”, detalló.

Del mismo modo el oficial de policía contó que: “sabemos que no fue un intento de robo”, y aclaró que “levantamos las imágenes de las cámaras del lugar y se ve claramente lo que ocurrió”, aunque reconoció que “estamos tratando de identificar a estas personas, pero lamentablemente no pudimos porque las chicas se negaron a brindar más datos porque aparentemente se conocen entre ellos, entre las chicas y los agresores. Aparentemente hay otro problema u otra cuestión que todavía no sabemos, alguna deuda por algo, alguna enemistad, eso es lo que estamos tratando de investigar”, aclaró.

Finalmente, el uniformado señaló que: “la joven no nos quería dar datos, así que por eso no podemos dilucidar y no sabemos si se va a poder esclarecer porque la chica se niega a brindarnos datos porque habría otro problema entre ellos dos”.