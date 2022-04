¿Una ola de calor en pleno otoño? Anuncian temperaturas elevadas y mucha lluvia

Las temperaturas podrían estar muy por encima de la máxima para esta época del año y llegar hasta los 40 grados en el noreste argentino. Luego se espera el ingreso de un frente frío que provocará un brusco descenso en todo el país.

Hasta 40 grados de temperatura en pleno otoño para el noreste, nieve en zonas cordilleranas y lluvias con ráfagas y posibilidad de caída de granizo en el centro del país. Entre el fin de esta semana y la próxima, Argentina tendrá todo este tipo de eventos, según confirmaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Calor

Un evento meteorológico extremo se desarrollará en los próximos días en la zona norte y este del país, donde las temperaturas podrían elevarse hasta los 40 grados.

Mauricio Saldivar, meteorólogo especialista en sistemas de alerta temprana, explicó: “Será un periodo de más de tres días de temperaturas elevadas, lo que configuraría una ola de calor. Lo que me llama la atención es que en algunos sectores de la Argentina, después de esta ola de calor podría estar seguida por una ola de aire frío, aunque no en el mismo lugar. Pero algunos sectores tendrán calor y otros fríos, algo que no es tan frecuente. Vamos a tener muy altas temperaturas en el norte y muy frías en el sur. Vamos a tener un país de extremos”.

“Los modelos muestran que la ola de calor recaería en Formosa y Chaco, casi con seguridad, pero se podría extender a Santa Fe, Corrientes y otras provincias del noreste”, dijo al diario La nación Alpio Costa, climatólogo e Investigador del Instituto Antártico Argentino y agregó: “Se viene un evento de calor, al menos, para la mitad norte del país. No creo que llegue a afectar a Buenos Aires”.

Saldivar detalló: “En los mapas de anomalías de temperaturas, se ve una diferencia entre lo pronosticado y lo que ocurre normalmente (de acuerdo a la climatología) es de +12ºC para el mismo período. Es una anomalía positiva extrema, infrecuente, pero que ha sucedido en otras ocasiones. Hay que recordar el ‘veranito de San Juan’ que suele ocurrir a finales del mes de junio. Responde a la natural variabilidad del tiempo y del clima”.

“Así lo ve el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Sin embargo, el Sistema Global de Predicción (GFS, de USA) indica que la entrada de aire y las anomalías, tanto la de aire frío como la de aire cálido, no serán tan marcadas y la duración es menor”, dijo Salvidar y explicó que el fenómeno se comenzará de calor se comenzaría a sentir el domingo y se extendería hasta el jueves. En tanto, el viernes próximo llegaría el frío.

Nieve y lluvias en otras zonas del país

Mientras se esperan temperaturas de verano para el noreste, “en el sector cordillerano de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza ya se están registrando precipitaciones en forma de lluvia y nieve y fuertes vientos desde el oeste que se extenderán por varias jornadas”, señaló Mariela de Diego, vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Esto se debe a un pasaje de sistemas de baja presión por el sur de la Patagonia que se mantendrá al menos hasta el jueves próximo”, destaca De Diego.

Sobre el centro del país, incluida Entre Ríos, “se pronostican eventos de lluvias y tormentas, que podrán ser fuertes y estar vinculados a abundantes precipitaciones junto con intensas ráfagas y caída de granizo”, aportó la vocera.

En algunos de estos episodios podrían superarse los 100 milímetros. Se espera mucha inestabilidad: las tormentas, que comenzaron hoy, luego darán un respiro y se volverán a sentir con fuerza desde el lunes próximo.

El calor intenso del noreste no se trasladará al centro del país. En Entre Ríos, por el momento se pronostican máximas que podrían llegar a los 27 grados la semana venidera.

“Estas temperaturas son apenas más altas que lo habitual aunque nada fuera de lo normal para esta época del año”, sumó la referente del SMN y adelantó a Clarín que a partir del jueves próximo se espera un importante descenso en el termómetro tanto en el centro como en el norte de Argentina.