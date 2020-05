Una resolución rechaza el barrio náutico en ciudad

El Intendente elevó una resolución a la Comisión de Obras Públicas y en dos semanas se tratará en la sesión ordinaria. La organización Vecinos por los Humedales solicitó una reunión con los presidentes de bloque antes de esa fecha.

El proyecto de barrio náutico ‘Rincón de Urquiza’ busca utilizar los ‘grises’ dentro del escrito específico del Código de Ordenamiento Urbano para buscar la posibilidad de lograr el permiso de uso de suelo para avanzar en la construcción, proyectada para la zona de los humedales en terrenos privados sobre la costa norte del Arroyo Molino, pasando el puente camino a Banco Pelay y frente a los amarres del Yacht Club de nuestra ciudad.

En esta oportunidad, volvieron a presentar una nota con el pedido de permiso y fue denegado por tres dictámenes dentro de la Municipalidad, por lo que el intendente Martín Oliva elaboró una resolución en la que se niega este pedido.

En una entrevista con La Prensa Federal, el director de Salud Ambiental, Francisco Savoy explicó todo el proceso que en los próximos días se decidirá, a través del Concejo, si se rechaza o no.

“Ellos ya en 2018 habían presentado este pedido de permiso que también ya había sido rechazado por la Municipalidad. Pero por una modificación que sufrió el Código de Ordenamiento Urbano en diciembre del año pasado, estos desarrolladores entienden que quizás hay una nueva posibilidad de que la Municipalidad otorgue este permiso de uso de suelo a través de otra figura que sería el uso no conforme”.

“Es decir, como no existe para el Código la figura de barrio náutico, entendían que presentándolo como barrio náutico se les podía otorgar el permiso de uso de suelo y el municipio lo que entiende es que no, porque lo que se quiere hacer es un uso habitacional a ese espacio y como el Código de Ordenamiento Urbano que está normado en la Ordenanza N°4527 no contempla el uso habitacional en ese espacio se les deniega el permiso de uso de suelo. Porque para el Código esa es un sub área de reserva natural en donde no están contempladas las urbanizaciones, por eso se le niega el permiso de uso de suelo desde el municipio”, agregó.

Respecto del rechazo de este pedido, Savoy explicó: “Hay tres dictámenes: uno de la Coordinación de Legal y Técnica, uno de Salud Ambiental y otro de la Coordinación de Planeamiento Urbano. Con esos tres dictámenes el intendente Martín Oliva saca una resolución en la que justamente no otorga el permiso de uso de suelo que había sido ingresado con fecha en enero”.

“Al no contar con este permiso del uso de suelo, básicamente se le cierra la vía administrativa y el intendente eleva al Concejo Deliberante para que tome conocimiento y ratifique esta resolución”, adelantó.

Consultado de los pasos a seguir, señaló: “Eso quedó ahora en la Comisión de Obras Públicas que preside el concejal Sergio Vereda. Esa comisión entiendo que se reúne el viernes que viene y en dos semanas sesiona el Concejo y ahí se verá si ratifican o no la decisión del Ejecutivo”.

Respecto de los movimientos sociales que activamente relaman por el cuidado del medioambiente en este sentido, indicó: “Esto yo creo que hubo diversas organizaciones que participaron o se manifestaron de diferentes formas en contra de este tipo de desarrollos. Uno es Vecinos por los Humedales en la que yo participaba, y también la Asamblea Ambiental, entre otras, pero Vecinos por los Humedales fue de las que más traccionó, moviéndose en contra de este proyecto”.

“Incluso ahora Vecinos por los Humedales pidió a Ricardo Vales que es el Presidente del Concejo Deliberante una reunión con los presidentes de bloque para brindar más información y que justamente tengan argumentos que puedan ratificar la decisión del Ejecutivo”, concluyó.