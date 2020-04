Una uruguayense en el nuevo ciclo de documentales de Canal Encuentro

Canal Encuentro realizó una selección de 18 largometrajes documentales nacionales que tuvieron excelentes críticas en festivales nacionales e internacionales y que podrán verse desde las 22. Entre el variado repertorio que se pondrá en propuesta a los televidentes, se encuentra el documental de una uruguayense: Luz Ruciello, que filmó en Villa Elisa “Un cine en concreto”, la historia de un albañil que construyó un cine con sus propias manos.

El jueves 30 de abril será el día programado para que este ciclo de cine documental de Canal Encuentro proyecte el film de la uruguayense. “Un Cine en Concreto” cuenta la historia de Omar Borcard, un albañil de Villa Elisa que construyó un cine en su casa en el año 2000. “Siempre me apasionó tanto el cine que el día que la única sala de mi pueblo en el año 86 cerró sus puertas, fue una lucha tremenda para recuperarlo… nunca logré el apoyo para reabrir ese cine”, cuenta Omar, fuera de la cámara.

Luego, ya en el film, se puede ver cómo Omar empezó a construir una sala de cine en la planta alta de su casa, la cual fue inaugurada en el año 2000. Sin embargo, problemas de escritura y subdivisión del terreno llevaron a que la sala fuera demolida. “Me puse a llorar cuando me enteré de que al cine me lo iban a demoler y después dije que tenía que volver a empezar”, por lo cual comenzó la construcción de una segunda sala en otro espacio, a pesar de sus problemas de salud. Allí proyecta películas para niños y adultos con un simbólico valor de $ 15 ya que no quiere “que ningún chico quede sin poder ver una película”.

El ciclo se puede ver de lunes a viernes a las 22, hasta la primera semana de mayo.

Programación:

Abril

* Viernes 24: Sinfonía en abril, de Teresa Saporiti y Claudio Remedi (2017). En conmemoración del centenario del genocidio armenio, se registran las actividades culturales que se hacen cada 24 de abril en las ciudades de Buenos Aires y Ereván.

* Lunes 27: La cena blanca de Romina, de Hernán Martin y Francisco Rizzi (2017). Sobre el caso Romina Tejerina y la lucha de los grupos de mujeres frente a la Iglesia y el Estado.

* Martes 28: Regreso a Coronel Vallejos, de Carlos Castro (2018). El escritor de “Boquitas pintadas” y “La traición de Rita Hayworth”, Manuel Puig, se basó en el pueblo pampeano de coronel Vallejos para ambientar estos relatos con el recuerdo de su pueblo General Villegas.

* Miércoles 29: Crespo (La continuidad de la memoria), de Eduardo Crespo (2016). El director invoca el recuerdo de la relación con su padre y del pueblo de Crespo mediante diferentes técnicas audiovisuales.

* Jueves 30: Un cine en concreto, de Luz Ruciello (2017). En el pueblo entrerriano de Villa Elisa, Omar es un albañil que construye una sala de cine y programa las películas que se proyectan allí.

Mayo

* Viernes 1° de mayo: Todo el año es navidad, de Néstor Frenkel (2018). Recorrido por los mitos y tradiciones navideñas y el recuerdo de la película homónima del realizador uruguayo Román Viñoly Barreto.

* Lunes 4: La parte por el todo, de Roberto Persano, Andrés “Gato” Martínez Cantó y Santiago Nacif Cabrera. Documental sobre la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y el plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura militar.

* Martes 5: La lección de anatomía, de Pablo Arévalo y Agustín Kazah, 2019. Film documental sobre el fenómeno teatral “La Lección de Anatomía”, de Carlos Mathus, que estuvo 36 años en cartel.

Dónde ver Canal Encuentro: Cablevisión y Directv

Canal 17/11 Canal 16 (Analógico) Canal 21 (Digital/HD) de Supercanal

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1zLDoKL-eKmd_K7qkUZ-ow