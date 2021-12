Una vecina fue víctima de un nuevo cuento del tío

Una vecina de nuestra ciudad denuncio en un medio periodístico un nuevo caso de estafa que sufrió, y por la cual perdió mil pesos.

Un hombre tocó al timbre de su casa, ubicada en cercanías de la Terminal del Ómnibus, y muy angustiado y nervioso por lo que supuestamente le estaba sucediendo, que luego descubrió que solo fue una actuación, le comentó a la mujer que necesitaba mil pesos.

La engañó diciéndole que trabajaba en una panadería muy cerca de allí, que efectivamente existe, y que se había quedado sin gas, ya que tenía gas envasado. Tenía toda su panificación leudada y lista para ingresar al horno, pero al haberse quedado sin gas, no podía cocinarla. Él muy desesperado por perder toda su producción, le comentó a la mujer que solo tenía 4 mil pesos, que la garrafa salía 5 mil, y si es que ella podía prestarle esos mil pesos que le faltaban para poder hornear, y ni bien vendiera todo se los devolvería. Ella, pese a ser muy desconfiada, en esta oportunidad no dudó, y ayudó a “su vecino” con el dinero que le faltaba. Con el correr de las horas, notó que el hombre no volvía y se acercó a la panadería a preguntar si había alguna novedad de su dinero, y allí se dio cuenta que fue víctima de una nueva estafa, ya que el hombre no trabajaba ahí y en ningún momento se habían quedado sin gas. Fuente La Pirámide