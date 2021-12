Unión Entrerriana de Rugby: Balance positivo del 2021 y hay grandes expectativas

Desde la UER hicieron un balance de 2021 y consideran que despierta grandes expectativas. La obtención de la Copa de Plata en el Seven Masculino, uno de los grandes momentos del año para la UER.

La Copa de Plata en el Seven de la República fue uno de los puntos altos.

“El balance del año fue claramente positivo”, destacó el director del CEDAR de la Unión Entrerriana de Rugby, Joaquín Barrandeguy, y agregó: “Fue un año corto y raro, muy difícil de planificar por la pandemia, pero pudimos trabajar bastante, con muchos jugadores y jugadoras. Se armó un lindo staff con entrenadores que después terminaron en los Seleccionados”.

Entre los logros deportivos obtenidos durante este 2021, Barrandeguy remarcó que “hubo un gran desempeño del M18 en el Argentino (campeones Zona Ascenso), las chicas juveniles en el Seven de la República (4° puesto Copa de Oro), y el equipo masculino en el Seven de la República (campeones Copa de Plata). En líneas generales fue un buen año”.

En ese sentido, el director del centro agregó: “En lo personal también el balance es positivo. Siempre creo que es oportunidad para aprender y sumar conocimientos y eso ayuda mucho al grupo de laburo que se armó en la Unión, tanto en el área de juego como en la dirigencia. Se puede trabajar cómodo y está bueno porque se proponen muchas cosas y se busca la vuelta para que salgan adelante”.

En vistas al 2022, una de sus expectativas es “poder empezar cuanto antes a trabajar con el Centro. Seguir trabajando con los jugadores y prepararlos de la mejor manera, ya que el año que viene vamos a tener dos Campeonatos Argentinos, así que hay bastante para trabajar. También buscaremos seguir afianzando el grupo de trabajo y seguir sumando gente para que labure”.