UPCN cumple un paro de actividades este viernes

La medida fue resuelta en febrero por la comisión directiva, y ratificada días atrás ante la falta de convocatoria a negociar salarios por parte del Gobierno provincial. “No hemos tenido respuesta por parte de las autoridades a los planteos que hemos realizado con respecto a la paritaria en general ni tampoco en lo referido a los aspectos sectoriales”, explicaron desde el sindicato.

Hasta ahora el Gobierno no nos ha llamado, por lo que se mantiene vigente la convocatoria al paro de este viernes 19”, señaló días atrás la secretaria Gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

El plan de lucha se inició el 18 de febrero con la movilización a Casa de Gobierno. Ante aquella protesta el Gobierno mejoró en algunos aspectos el ofrecimiento, pero UPCN lo declaró insuficiente y pidió un mayor esfuerzo para recomponer el salario de los trabajadores estatales.

En ese momento explicaron desde el gremio a APFDigital: “Se declaró insuficiente la propuesta salarial que el Gobierno provincial ofreció en paritarias y además, no obtuvo respuestas a la mayoría de los 20 puntos que planteó para discutir, sobre todo en temas referidos a problemáticas sectoriales de trabajadores/as salud y personal de educación del escalafón general, entre otros”.

En el mismo sentido, Domínguez apuntó: “El gobierno fundamenta con tecnicismos y palabras difíciles la decisión política de no dialogar con nuestro sector. Deben entender que no alcanza el salario, no alcanzan los aplausos para el sector de salud, no alcanza una comisión más para atender los problemas de violencia laboral, no alcanza la participación que tiene el sector de servicios generales en las comunidades educativas, no alcanza el recortado salario de las cocineras, no alcanza una reunión al año en la que lo único con alta resolución son las fotos”.