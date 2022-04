Uruguayenses en Aguas Abiertas Liebig-San José

El domingo se corrió en la zona del departamento Colón la prueba de aguas abiertas que unió a las ciudades de Liebig y San José con dos distancias; competitiva de 5k y participativa de 2,2 kilómetros.



La prueba principal de 5.000 metros se largó desde la playa Municipal de Pueblo Liebig para llegar a la zona del Camping Municipal de la ciudad de San José.

Esta prueba que debió ser reprogramada se realizó en homenaje y reconocimiento a Héroes de Malvinas. Emanuel Arrigo Viana fue uno de los destacados uruguayenses. 16º en la general y 2º en su categoría.

Los uruguayenses

Del grupo de uruguayenses presente en esta prueba, en su mayoría representante de Regatas Uruguay sobresalió lo hecho por Cecilia Puricelli, cuarta en la clasificación general y ganadora de su categoría. Cecilia fue nuestra única representante entre las chicas y tuvo destacada labor (foto principal).

Entre los varones lo mejor de la general fue lo de Emanuel Arrigo Viana (16º y 2º en su categoría); Rubén Michaud (55º en la general y 2º en su categoría) y el inoxidable Miguel Salas, 57º en la general y ganador de su categoría de más de 71 años.

En la prueba de 2,2 k. Jorge Despósito fue 9º en la general y ganador de su categoría. Miguel Salas, presente en varias disciplinas, sigue siendo un ejemplo para varios.

RESULTADOS:

GENERAL 5 KM

Mujeres:

1- Florentina Silvina Sigura (Paraná), 0:43:50; 2- Marina Giordano Vidal (CABA), 0:48:45, 3- Carla Rossi (San José), 0:49:06; 4- Cecilia Puricelli (C. del Uruguay), 0:53:10.

Varones:

1- Jorge Meoli (Santo Tomé), 0:42:44; 2- Lautaro Manuel Acosta (Paraná), 0:43:31, 3- Lorenzo Rizzi Brever (Paraná), 0:43:32; 16- Emanuel Arrigo Viana (C. del uruguay), 0:48:27; 55- Rubén Michaud (C. del Uruguay), 0:58:31; 57- Miguel Salas (C. del Uruguay), 1:00:07.

Uruguayenses

Damas: 51 a 55 años: 1- Cecilia Puricelli.

Varones: 36 a 40 años: 2- Emanuel Arrigo Viana, 61 a 65 años: 2- Rubén Michaud; + 71 años: 1- Miguel Salas.

Jorge Despósito corrió los 2,2 k siendo 9º en la general y ganador de su categoría.

GENERAL 2,2 km:

Damas: 1- Antonella Brescacin (Zárate), 0:22:38, 2- Agustina Gómez Laich (Capital Federal), 0:24:18, 3- Dana Camila Cabral (San José), 0:25:53.

Varones: 1- Juan Pedro Nepote (Santa Fe), 0:22:09, 2- Federico Larocca (Concordia), 0:22:24,

3- Jerónimo Quinodoz (Concordia), 0:23:04, 9- Jorge Despósito (C. del Uruguay), 0:26:36.

Uruguayense por categoría: Más de 65 años: 1- Jorge Despósito.