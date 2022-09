US Open: Victoria de Schwartzman y hubo derrota de Coria

El Peque le ganó al australiano por 7-6, 7-5 y 7-6 en casi cuatro horas de juego y sacó boleto a la próxima fase. Federico Coria, en tanto, perdió en tres sets ante Carlos Alcaraz, que se ubica en el cuarto puesto del ranking ATP.

El jueves fue un día de acción para los argentinos en el US Open: luego de la heroica clasificación de Pedro Cachín a la tercera ronda, Diego Schwartzman debió esforzarse pero logró seguir sus pasos. Más temprano, Federico Coria no pudo alcanzar ese objetivo tras caer en tres sets ante el español Carlos Alcaraz.

El “Peque” Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP, venció al australiano Alexei Popyrin (84) por un reñido 7-6, 7-5 y 7-6 en un partido que duró casi cuatro horas. El encuentro se disputó en la cancha número 11 del complejo Billie Jean King Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen´s.

En la tercera ronda, Schwartzman jugará ante el tenista estadounidense Frances Tiafoe (26) o el australiano Jason Kubler (109).

En tanto el rosarino Coria (78), por su parte, cayó en la central Arthur Ashe ante el “top ten” Carlos Alcaraz (4) por 6-3, 6-1 y 7-5.

El US Open repartirá este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares.

Los campeones del abierto estadounidense, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres “majors”: el Abierto de Australia otorgó 2.071.064 dólares, Roland Garros 2.290.354 y Wimbledon 2.507.460 de la moneda estadounidense.