UTN-FBER: Proyecto de estadísticas avanzadas en Entre Ríos

Después de casi ocho meses de trabajo, la Federación de Entre Ríos cerró un convenio de estadísticas avanzadas con la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (FRCU) y la Facultad Regional Concordia de la UTN (FRCON) para la realización de un desarrollo consistente en la generación de un sitio web de visualización de estadísticas avanzadas, en base a datos de partidos de la Liga Provincial Masculina de Primera División.



La presentación formal se hizo de forma virtual y contó con la presencia del presidente de la FBER, Julio Giménez, y los Decanos de ambas Facultades, Ingeniero Jorge Penco de Concordia y Ingeniero Martín Herlax de Concepción del Uruguay. El proyecto tiene como referentes a los entrenadores Gabriel Piccato, el mejor especialista en la materia a nivel nacional y actual DT principal de la Selección Argentina, y al coach Luciano Correa, reconocido técnico de Entre Ríos que tiene a su cargo el básquet de la UTN Concordia y se sumó a la iniciativa planteada por su colega que hoy dirige también a Hispano Americano en la Liga Nacional.



El trabajo se realizará con toda la capacidad científica del GIBD (Grupo de Investigación de Base de Datos) que dirige la Ingeniera Anabella De Battista. El inicio será con el análisis de datos de los partidos de las últimas dos temporadas de la Liga Provincial de Primera (2018-2019 y 2019-2020) para luego continuar hacia otras categorías.



Giménez agradeció a Picatto y Correa por haber pensado en la Federación para llevar adelante esta iniciativa y aseveró que “es un orgullo para Entre Ríos. Expandir la parte deportiva a estos horizontes académicos nos compromete a seguir trabajando y a apostar fuerte a una interrelación académica, educativa y deportiva. Este proyecto de estadísticas avanzadas va a permitir potenciar los distintos estamentos de nuestro básquet y sin dudas será una herramienta sumamente útil para el desarrollo del deporte”.

Gabriel Piccato Entrenador de la Selección impulsó la iniciativa.



Piccato tuvo la idea y la canalizó a través de Correa, la Federación y la parte universitaria. “Nos pusimos a trabajar con Luciano en esta posibilidad y realmente estoy muy agradecido que se hizo una sinergia impresionante, dos ámbitos académicos trabajando mancomunadamente para un proyecto común y sobretodo poder empezar a responder preguntas para aquellos que tengan la inquietud y que pueda estar accesible para todos. Sin dudas que servirá un poco para valorar nuestra historia y ponerla en números.

Eso que me parece más importante porque si no estamos en el campo de lo meramente subjetivo, y si bien lo emocional es importante no sería disyuntiva de tener un número para indicar las distintas circunstancias del juego”, valoró.



El DT de la Selección, justamente, habló sobre la importancia de la estadística avanzada en el juego moderno. “Hace mucho tiempo que venimos intentando entender el juego desde otro lado. En los últimos años ha sido muy fuerte la experiencia con respecto a la apertura de un mundo nuevo como el de las estadísticas, el gran caudal de información y relacionado a eso manejar Big Data. Entonces empecé a plantear un montón de preguntas que me iba surgiendo; comencé a leer cierta historia de lo que me apasiona que se hace en otros países, y mi planteo era por qué en el país no hay un lugar dónde podemos acudir para saber cuál es la historia desde los números de nuestra competencia. Por ejemplo, quién fue el máximo anotador en ciertos valores en la incidencia de tiros de tres puntos o que jugador nacional tuvo un peso más relevante en distintos torneos. Yo tuve la suerte de dirigir a un jugador como Leonardo Gutiérrez, quien ganó 10 LNB pero no tenemos un aval numérico que pueda describir el peso de ese jugador en esos 10 títulos. Sin embargo, la NBA si lo tiene de Michael Jordan a lo largo de toda su historia. Entonces me preguntaba por qué no y cómo esto me excede intenté buscar ayuda”, explicó.