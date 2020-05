Vandalismo por dos: Queman tres contenedores y rompen vidrios del Cecat

Pese al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en Concepción del Uruguay suelen suceder hechos que no tienen demasiada explicación lógica, como por ejemplo el ataque contra bienes del Estado. Ayer se supo de dos hechos de estas características: Uno de ellos fue un ataque a pedradas en el Cecat sobre el tránsito pesado; y el otro un ataque piromaníaco contra contenedores de residuos.

El ataue a los contenedores ocurrió ayer a la madrugada y no tiene demasiada explicación. No es la primera vez que ocurre, incluso no es la primera vez que ocurre en serie, es decir, más de un contenedor quemado. En este caso sucedió en un corto lapso y los contenedores fueron destruidos totalmente por las llamas. A raíz de estos hechos debieron tomar intervención los Bomberos Voluntarios.

Sucedió en un trayecto que va desde bulevar Mosconi hasta 10 de Norte, frente a la Escuela Nº 18 “Juan Marcó” frente al complejo habitacional del Barrio Mosconi. Quien realizó estos actos de vandalismo contra el Estado municipal, iba caminando hacia tránsito pesado, es decir hacia barrio la Higuera, en el norte de la ciudad.

Apedrearon el Cecat

Por otra parte, ayer se supo que días atrás, desconocidos atacaron uno de los grandes ventanales del Centro de Capacitación Turistica (CeCaT) ubicado en la zona norte de Concepción del Uruguay, sobre la avenida Frondizi (acceso del tránsito pesado).

Según señalaron desde autoridades del espacio, el ventanal que apunta a una calle interna quedó marcado pero no llegó a romperse. De igual manera, desde la institución radicaron una denuncia para poder repararlo.

Cabe destacar que no sería el primer ataque al espacio público, meses atrás desconocidos realizaron la misma acción. Cabe destacar que el CeCat cuenta casi todo el día con custodia policial, por lo que se presume que el ataque pudo suceder en el lapso de horario que no hay vigilancia.