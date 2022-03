Varias sorpresas en la lista preliminar de Scaloni

La Selección Argentina sorprendió con la lista preliminar de convocados. A diferencia de las anteriores convocatorias, Lionel Scaloni decidió hacer pública la lista con 44 futbolistas reservados entre los que se destaca la aparición de algunos juveniles para los partidos ante Venezuela y Ecuador.



La gran novedad de la lista de Lionel Scaloni es la presencia de varios futbolistas menores de 20 años que militan en el fútbol europeo y podrían tener su primera experiencia en la Selección Argentina, para asegurárselos a futuro. Matías Soulé, ex Vélez y de la Juventus, ya había sido partícipe de las últimas convocatorias, mientras que el nombre de Luka Romero (ex Mallorca actual jugador de Lazio) ya sonó también varias veces entorno a la Selección porque estuvo en las Juveniles, en medio del tironeo con México (nació ahí) y España (donde vivió desde los 2 años) pero como hijo de argentinos, su decisión sería jugar en la Albiceleste.

Sin embargo, hay otros cinco nombres que pueden sorprender a más de uno. En primer lugar, dos hermanos: Franco y Valentín Carboni, de 18 y 17 años, respectivamente. Son los hijos del Kelly Carboni y jugaban en las inferiores de Lanús hasta que la familia se fue a vivir a Italia. Jugaron primero en el Catania y hace un tiempo ya que forman parte de las juveniles del Inter. Franco, el mayor, ya estuvo varias veces en el banco de primera.

Además, hay un exRiver: Tiago Geralnik, quien se fue hace más de dos años a España por la patria potestad y juega en el Villarreal. El mediocampista, que cumplirá 19 años el 31 de marzo, fue incluso mencionado por Marcelo Gallardo cuando se dio a conocer la noticia de que se iría del Millonario.

Por último, dos juveniles nacidos en España pero con padres argentinos. Alejandro Garnacho, extremo de 17 años que milita en el Manchester United y tiene madre argentina, y Nicolás Paz, mediocampista ofensivo de 17 años hijo del ex futbolista Pablo Paz y jugador del Real Madrid.