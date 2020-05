Vecinos burlan los bloqueos con taludes de los ingresos alternativos a la ciudad

En el día de ayer, tal y como lo anticipó La Prensa Federal, en Concepción del Uruguay se bloqueo con taludes de tierra diferentes ingresos a la ciudad.

Pese a los controles de las fuerzas de seguridad, muchos continúan ingresando a la ciudad por esos caminos alternativos y evadiendo los controles sanitarios y de seguridad apostados en el acceso Bruno y en el acceso Norte.

La entrada a la ciudad es permeable por caminos alternativos, donde se reforzaron los controles pero donde no se puede apostar a personal las 24 horas. Por eso, se decidió bloquear once caminos: tres en el norte, por la ex ruta nacional 14 (camino viejo a Colón) y otros ocho en el sur, la Ruta provincial 42 que nos une con Colonia Elía.

Aún así, vecinos evaden los controles de seguridad e higiene buscando la manera de burlar el bloqueo con taludes de tierra. Vecinos indignados por este accionar irresponsable, filmaron a otros cuando cruzaban en sus automóviles por los costados de los taludes. La imprudencia y desconsideración se deja al decurbierto con imagines publicadas en las redes sociales.

Recordamos que los ingresos permitidos para ingresar a la ciudad son por Avenida Bruno y el acceso Norte (ex camino a San Justo) . Allí se realizan controles de temperaturas a todos los que ingresan y se constata que tienen los permisos habilitantes de circulación en la provincia.