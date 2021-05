Vecinos piden colaboración a la comunidad tras perder sus pertenencias en un incendio

Aproximadamente a las 05:30 horas de este martes, se incendió una vivienda ubicada en Lucilo López y 21 de Noviembre. La familia que reside en el lugar pidió la colaboración de los vecinos de Concepción del Uruguay, debido a que las llamas arrasaron con la gran mayoría de sus pertenencias.

Personal de Bomberos Voluntarios fueron alertados de un incendio en la intersección de Lucilo López y 21 de Noviembre, y a su arribo se encontraron con fuego generalizado en zona de la cocina y una habitación, por lo cual solicitaron apoyo. En ese momento, acudió otro móvil y lograron trabajar con líneas de ataque en diferentes ambientes al fondo de la vivienda.

Afortunadamente los Bomberos evitaron la propagación a viviendas linderas.

Por tal motivo es que los dueños de la casa solicitan ahora la ayuda de los y las uruguayenses y que puedan prontamente recuperar algunas de sus pertenencias.

“Queremos pedir ayuda, hoy se nos prendió fuego nuestra casa entera, perdimos todo, tanto los instrumentos para trabajar, como nuestros muebles, nuestras pocas ropas, etc. Tenemos dos hijos adolescentes. Pedimos por favor si alguien puede colaborar con abrigo para los chicos aunque sea, una cama, lo que tengan que no usen, no importa el estado en el que estén. La verdad nunca nos vimos en esta situación de estar pidiendo PORFAVOR QUE NOS AYUDEN. QUEDAMOS EN LA CALLE SIN NADA”, escribieron en Facebook.

Para quienes deseen colaborar podrán hacerlo al 3442532175 y coordinar la entrega.