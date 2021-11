Veganos marcharon para visibilizar “la explotación” a los animales

Grupos de veganos marcharon este lunes desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso y el Obelisco para “visibilizar el grado de cosificación y explotación que siguen padeciendo los animales no humanos”, en el marco del Día Mundial del Veganismo.

“El objetivo es visibilizar el grado de cosificación, sometimiento y explotación que siguen padeciendo los animales no humanos, no solo como objeto de consumo, sino también como objetos de experimentación y entretenimiento”, afirmó a Télam, Patricia Ceve, integrante de la agrupación Nuevo Paradigma.

Además de Nuevo Paradigma participaron de la convocatoria las agrupaciones Cubo de la Verdad La Plata, Cubo de la Verdad San Justo, Proyecto Timón Verde, Liberación Animal, La Rebeldía, Antiespecistas zona sur, y Verdad Animal, entre otras.

Los veganos se congregaron en Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso y culminar la manifestación con un acto en el Obelisco.

Patricia sostuvo que la mayoría de los participantes de la movilización “son independientes” y opinó que el veganismo está en “alza con respecto a lo que pasaba hace cinco años atrás”.

“No solo estamos destruyendo a los animales, sino también el planeta”, manifestó y agregó que no hay “necesidad de masacrar animales, porque las naturaleza nos proporciona todo”.

Con respecto a la oferta de productos veganos en el mercado, señaló que “hay mucha más” que hace unos años atrás y se manifestó a favor de comprarle a las “multinacionales o grandes empresas” para generar “la demanda vegana supere a la especista”.

Según la Unión Vegana Argentina, el 12% de la población es vegana o vegetariana, lo que equivale a más de cinco millones de personas.