Vélez goleó a Gimnasia y lo dejó sin chances

Vélez le ganó a Gimnasia por 5 -0 y le sacó toda posibilidad de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Christian Tarragona abrió el marcador al comienzo del partido, mientras que Ricardo Centurión convirtió dos goles en cuatro minutos para el final de la primera mitad. En la segunda parte, Agustín Bouzat y Thiago Almada fueron los encargados de sentenciar el partido en tan solo dos minutos.



Desde el primer tiempo se vio la dominación del Fortín en el partido. Controló la pelota y marcó los tiempos del partido a través de pases cortos en la mitad de la cancha. Así el primer gol llegó a raíz de un córner ejecutado por Lucas Orellano, que finalizó en un cabezazo de Tarragona.

Después del primer gol, el partido que ya se inclinaba para un equipo, terminó de definirse. Gimnasia dejó de tener la poca posesión que tuvo de la pelota, y le costó mucho cortar los ataques de Vélez. Es así que el segundo gol del equipo visitante llegó: un remate fuera del área de Centurión que parecía no generar demasiado peligro a Gonzalo rey, pero que gracias al desvío de Maximiliano Coronel, se convirtió en el segundo grito gol del partido.

Cuatro minutos después, el tercer- y último gol del 1T- llegaría. A través de una pelota parada de su compañero Santiago Cáceres, y aprovechando el error en el despeje de Brian Mansilla, el ex Racing y Boca se quedó con el rebote y metió el 3-0 temporal para Vélez.

La segunda parte acompañó lo hecho en el primer tiempo: el equipo de Pellegrino que siguió con el manejo de la pelota, y un local que -si bien intentó llegar un poco más a través de Carbonero- no logró tener contundencia. A los 38’ Bouzat pone el 4-0 gracias a una jugada colectiva.

El quinto, y último tanto, llegó luego de que Gimnasia haya sacado del medio: una presión alta por parte del visitante permitió una rápida recuperación, que Almada supo aprovechar, luego de sacar un remate en el borde del área que entró en el ángulo izquierdo del arco de Rey.

Con esta victoria, Vélez reafirmó por qué es el mejor equipo del torneo, y dejó sin esperanzas a un Gimnasia que, de ganar, podía entrar a la lucha por el cuarto lugar de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.